۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۲

عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در «موصل»/بازداشت ۲ عنصر تکفیری

عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در «موصل»/بازداشت ۲ عنصر تکفیری

ارتش عراق طی عملیاتی در شهر موصل واقع در استان نینوا موفق شد ۲ عنصر تکفیری خطرناک و تحت تعقیب را بازداشت کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، نظامیان ارتش عراق همچنان به عملیات های ضد تروریستی خود در نقاط مختلف این کشور ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیاتها، ارتش عراق عملیاتی را علیه تکفیریها در شهر موصل واقع در نینوا ترتیب داد.

به دنبال این عملیات، ارتش عراق موفق شد دو تَن از عناصر تروریستی خطرناک را در ساحل غربی شهر موصل شناسایی و بازداشت کند.

گفتنی است، پیشتر اعلام شده بود نیروهای عراقی همچنین مقادیر زیادی از تسلیحات متعلق به تکفیریها را در فلوجه واقع در الانبار کشف و ضبط کرده اند.

