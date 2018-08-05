برخورد با ۳ انبار دپوی کالا در کرمانشاه /مردم احتکار خانگی نکنند

داریوش جودکی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت سرسام‌آور کالاها در التهابات و وضعیت فعلی بازار اظهار داشت: این افزایش قیمت‌ها در بازار در تعداد زیادی از کالاهای تولید داخل هم رخ داده است.

وی با بیان اینکه مدیران صنعت و معدن، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی باید پیگیر این موضوع باشند، افزود: ما هم در استان کارخانه‌جات تولید فولاد و سیمان داریم و ممکن است استانهای همجوار ما تولید این محصولات را نداشته باشند اما ما وظیفه برخورد با این کارخانه ها را در صورت تخلف داریم.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در سطح بازار حاشیه سود وجود دارد و قمیت مصرف کننده و تولید کننده و فروشنده هم مشخص است، گفت: اصناف باید به سود قانونی خود اکتفا کنند زیرا ما در صورت بروز تخلف و افزایش قیمت بیشتر از قیمت اعلامی توسط سازمان حمایت از مصرف کننده خارج برخورد می‌کنیم.

جودکی از برخورد با سه انبار که اجناس را به قصد احتکار دپو کردند خبر داد و بیان کرد: با کارخانه هایی که افزایش قیمت داشته باشند برخورد می کنیم و از کارخانه های تولید کننده استان ها نیز خواسته ایم تا حاشیه سود باید مشخص و نه بیشتر از قیمت باشد زیرا ما موظف به صدور حکم عدم صلاحیت برای کارخانه های مختلف هستیم.

وی گفت: از مردم انتظار می رود در این شرایط به بحث احتکار خانگی وارد نشوند و بازار را مدیریت کنند، در این شرایط برای خرید عجله نکنند زیرا کالاها به وفور در بازار دیده می شود همچنین هرجا انباری مشاهده کردند که در آن کالایی رد و بدل می شود اطلاع دهند تا از این اقدامات ممانعت شود.