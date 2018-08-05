۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۰

کشته شدن ۱۱ فرد مسلح در تبادل آتش با نظامیان مصری در «العریش»

کشته شدن ۱۱ فرد مسلح در تبادل آتش با نظامیان مصری در «العریش»

به دنبال وقوع تبادل آتش میان گروه های مسلح و نیروهای نظامی مصر در «العریش» واقع در شمال صحرای سیناء ۱۱ فرد مسلح کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع رسانه ای از وقوع تبادل آتش میان افراد مسلح و نیروهای نظامی مصر در صحرای سیناء خبر می دهند.

بر اساس این گزارش، تبادل آتش میان گروه های مسلح و نیروهای مصری در العریش واقع در شمال صحرای سیناء رخ داده است. 

این در حالی است که اعلام شده در جریان این تبادل آتش ۱۱ فرد مسلح کشته شده اند. 

این اتفاق درحالی رخ داده است که روز گذشته یکی از چهره های سیاسی سرشناس مصری در العریش هدف ترور قرار گرفته بود. 

در همین حال، ارتش مصر تسلیحات متعلق به افراد مسلح کشته شده را نیز ضبط کرده است.

