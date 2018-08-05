کشته شدن ۱۱ فرد مسلح در تبادل آتش با نظامیان مصری در «العریش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع رسانه ای از وقوع تبادل آتش میان افراد مسلح و نیروهای نظامی مصر در صحرای سیناء خبر می دهند.

بر اساس این گزارش، تبادل آتش میان گروه های مسلح و نیروهای مصری در العریش واقع در شمال صحرای سیناء رخ داده است.

این در حالی است که اعلام شده در جریان این تبادل آتش ۱۱ فرد مسلح کشته شده اند.

این اتفاق درحالی رخ داده است که روز گذشته یکی از چهره های سیاسی سرشناس مصری در العریش هدف ترور قرار گرفته بود.

در همین حال، ارتش مصر تسلیحات متعلق به افراد مسلح کشته شده را نیز ضبط کرده است.