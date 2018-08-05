  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۰

فرماندار جم:

نمایندگی تعزیرات در جم مستقر می‌شود/ استمرار نظارت‌ها بر بازار

فرماندار شهرستان جم بر لزوم استمرار گشت‌های نظارتی بر بازار تاکید کرد و گفت: نمایندگی تعزیرات به‌زودی در جم مستقر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی صبح یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان جم گفت: دستگاه های متولی بازار باید تلاش کنند تا در شرایط کنونی کشور، جلوی سوء استفاده ها و گرانفروشی ها در عرضه کالا و خدمات گرفته شود.

وی با تاکید بر لزوم استمرار گشت‌های مشترک بازرسی در شهرستان جم خاطر نشان کرد: نباید این احساس به وجود بیاید که نظارت‌ها بی‌تاثیر است. قطعا نظارت‌ها تاثیرگذار است و باید تلاش کنیم میزان تخلفات بازار کاهش یابد.

حسینی با اشاره به آسیب پذیری اقشار کم درآمد از وضعیت این روزهای کشور یادآور شد: متولیان بازار باید نسبت به تامین کامل و به موقع اقلام و کالاهای مورد نیاز بازار با دقت و حساسیت اقدام کنند و اجازه ندهند کمبود کالا بهانه ای به دست سودجویان برای گرانفروشی دهد.

وی افزود: مسئولان در راستای مسئولیتی که بر دوش دارند باید پاسخگوی مردم باشند و هیچ مدیری حق ندارد آیه یاس بخواند و مردم را ناامید کند.

فرماندار جم از پیگیری ها برای استقرار نمایندگی تعزیرات حکومتی در جم خبر داد و افزود: طبق اعلام مدیر کل تعزیرات استان بوشهر، نمایندگی تعزیرات جم در شهریور ماه راه اندازی می شود.

تشدید نظارت و پایش بازار

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت در این نشست از طرح تشدید نظارت و پایش بازار در قالب گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط خبر داد.

اکبر حسینی اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار برنامه‌ریزی لازم در راستای تامین کالا بویژه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم انجام داده است و اداره صنعت، معدن و تجارت نیز با آمادگی کامل نظارت و بازرسی از کالاهای پرمصرف و ضروری در سطح بازار را با جدیت و به صورت مستمر در کلیه واحد های صنفی اجرا می‌کند.

حسینی تاکید کرد: رصد روزانه قیمت‌ها به همراه پایش مستمر بازار و توجه ویژه به موضوع تامین و توزیع کالاهای اساسی از برنامه های مهم این کارگروه است.

اجرای گشت‌های مشترک و هدفمند

وی تصریح کرد: گشت‌های مشترک و هدفمند با سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر دایره اماکن عمومی، شبکه بهداشت و درمان، دامپزشکی و ... به صورت هفتگی در حال انجام است که در این راستا استفاده حداکثری از ظرفیت همکاران سایر دستگاه‌های اجرایی بعنوان ناظرین افتخاری از برنامه های بازرسی و نظارت به منظور رصد و پایش بهتر بازار است.

رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان جم ابراز امیدواری کرد: در قالب گشتهای مشترک با دستگاه‌های اجرایی ذیربط با هرگونه افزایش قیمتِ غیر متعارف کالا و خدمات، احتکار و تخلفات اقتصادی توسط افراد سودجو و متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

حسینی اعلام کرد: تمامی واحدهای اقتصادی ارایه دهنده کالا و خدمات موظف به نصب قیمت کالا و نرخنامه خدمات در معرض دید عموم هستند و از شهروندان درخواست می شود هرگونه تخلف مشهود از قبیل گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفاتِ اقتصادی را از طریق تماس با تلفن ۱۲۴ به ستاد خبری گزارش کرده تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد خبر 4365945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها