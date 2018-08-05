ماجرای سفرم به ایران منتشر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «کارین کنایسل» وزیر خارجه اتریش در گفتگو با روزنامه دی پرسه در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اظهار داشت: بر اساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون کشوری که قصد خروج از اتحادیه اروپا را داشته باشد، ۲ سال فرصت دارد تا مراحل اداری و اجرایی آن را طی کند. این در حالی است که «جرمی هانت» وزیر خارجه جدید انگلیس نیز به آن اذعان داشته است.

وی در ادامه با اشاره به حضور در یکی از برنامه های زنده شبکه بی بی سی گفت: من در پاسخ مجری برنامه که از من پرسید آیا اتریش در مسیر برگزیت به انگلیس کمک می کند، گفتم که در دیپلماسی «کمک» معنا ندارد، ما باید به دنبال طرح و برنامه های جایگزین برای برگزیت باشیم.

کنایسل همچنین خاطرنشان کرد: زمانی که انگلیسی ها تعرفه گمرک را برای کشورهای اتحادیه اروپا افزایش دادند پس اتحادیه نیز دست به اقدامی مشابه می زند. انگلیس در عین حال خواستار ایفای نقش محوری در اتحادیه اروپا است که این منطقی نیست. خروج، خروج است!

وزیر خارجه اتریش در بخش دیگری از این گفتگو درباره موضع ضد رسانه ای رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد: من خودم در حوزه رسانه دستی بر آتش دارم. چندی پیش در قالب یک هیات رسانه ای به ایران سفر کرده بودم که ماجراهای آن سفر را به رشته تحریر در آوردم. شرح سفر من به ایران در روزنامه کوریر به چاپ رسیده است.

من سیاست های ترامپ در قبال رسانه ها را اصلا تائید نمی کنم.