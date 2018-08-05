۵ فروند ATR خریداری شده وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز پنج فروند هواپیمای ATR فرانسوی خریداری شده از طریق فرودگاه ارومیه به ناوگان هواپیمای جمهوری اسلامی ایران (هما) اضافه شدند.

هواپیماهای جدید صبح امروز یکشنبه چهاردهم مرداد ماه با پرواز مستقیم ۸ ساعته از شهر تولز فرانسه وارد فرودگاه ارومیه نخستین فرودگاه کشور پس از ورود به خاک ایران شدند.

رسیدن این ۵ هواپیما در چهارچوب قراردادی است که ایران برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای مسافربری کوچک در سال ۲۰۱۷ با شرکت ای.تی.آر بست؛ از این تعداد، پیش از این ۸ هواپیما به ایران تحویل شده است.

هواپیماهای کوچک ای.تی.آر گنجایش ۱۰۰ مسافر دارند و در فعال نگاه داشتن پروازهای بین شهری کوتاه استفاده خواهند شد.

هواپیماهای جدید پس از سوختگیری و انجام تشریفات قانونی به تهران پرواز کردند تا در فرودگاه بین المللی مهرآباد تحویل هواپیمای جمهوری اسلامی ایران (هما) داده شوند.