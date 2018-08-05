امیدواریم بازگشت ژنرال دوستم به تثبیت اوضاع در افغانستان کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسیا، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کنفرانس هفتگی خود ابراز امیدواری کرد که بازگشت ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به تثبیت اوضاع در این کشور کمک کند.

به گفته زاخارووا اوضاع در شمال افغانستان نگران کننده است و تروریست های داعش به شدت مشغول فعالیت های تروریستی در این منطقه هستند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه گفت که شواهد نشان می دهد که هنوز اوضاع افغانستان متشنج است و طالبان هم به حملات خود در بخش های مختلف افغانستان ادامه می دهند.

درگیری میان داعش و طالبان نیز در شمال افغانستان از جمله مواردی است که به گفته این مقام روس اوضاع افغانستان را بیش از پیش وخیم کرده است.

با این حال زاخارووا اعلام کرد که حل و فصل بحران در افغانستان فقط با ایجاد گفتگوی صلح بین کابل و مخالفین دولت این کشور امکانپذیر است و انتظار داریم بازگشت ژنرال دوستم هم به تثبیت اوضاع کمک کند.