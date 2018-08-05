آلبوم «به صد سو» منتشر شد/ موسیقی ایرانی و تلفیق با چند سبک مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «به صد سو...» به آهنگسازی و نوازندگی پیانو سپاس صدر نوری از سوی موسسه فرهنگی هنری «راد نواندیش» در قالب یک اثر تلفیقی متفاوت روانه بازار موسیقی شد.

سپاس صدرنوری که پیش از این نیز آلبوم «در آغوش رنگ‌ها» را در بازار موسیقی منتشر کرده بود، درباره محتوای تازه‌ترین اثر موسیقایی خود بیان کرد: ضبط و تولید آلبوم «به صد سو...» از اواخر تابستان سال ۹۶ آغاز شد، البته در ابتدا قرار بود این اثر در استودیو «پاپ» به مدیریت زنده‌یاد ناصر فرهودی و سپس استودیو حوزه هنری انجام گیرد، اما در نهایت تصمیم بر این شد که تمامی مراحل مربوط به ضبط، میکس و مستر اثر در استودیوی «شهر صدای پارسیان» به مدیریت آیدین الفت صورت گیرد. در این مرحله امید نیک بین از صدابرداران بسیار خوب حوزه موسیقی کنار ما حضور داشت که جا دارد از زحمات فراوان او در این بخش قدردانی ویژه ای داشته باشم.

وی ادامه داد: این آلبوم به صورت تک نوازی پیانو منتشر شده و می‌توانم بگویم در مقایسه با آلبوم قبلی‌ام «در آغوش رنگ‌ها»، اثری متفاوت به حساب می‌آید. به هر ترتیب آنچه مخاطب در این آلبوم با آن مواجه می شود، اجرای یک اثر تک نوازی در حوزه موسیقی ایرانی است که با تلفیقی از فواصل و سبک‌های مختلف موسیقی به مخاطبان عرضه شده و فکر می‌کنم با توجه به تلاش برای خلق یک محتوای متفاوت مخاطب می‌تواند فضای تازه‌ای را در گوش شنیداری خود تجربه کند.

این نوازنده پیانو بیان کرد: من در این اثر موسیقایی تمام تلاش خودم را انجام دادم تا با ورود به یک فضای جدید در حوزه نوازندگی تجربه‌ای را پیش روی مخاطبان قرار دهم که همه سلایق بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. به هر حال تلفیق موسیقی ایرانی با گونه‌های دیگر موسیقی دربرگیرنده ورود به جریانی از نوازندگی است که می تواند تجربه های بسیار ارزشمندی را برای یک نوازنده به ارمغان بیاورد و امیدوارم آنچه برای این کار با توجه به ذهنیاتم از موسیقی ایرانی تولید شده، بتواند موسیقی متفاوتی را در گوش شنیداری مخاطب ثبت کند.

