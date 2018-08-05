به گزارش خبرنگار مهر، آنیتا مظفری صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: خبرنگاران رسانه‌های محلی ظرفیت‌های خوبی برای قرار گرفتن در مسیر متوازن استان هستند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: امروز ما در جامعه نیازمند بیان برخی مسائل در جامعه برای وحدت و انسجام بیشتر هستیم.

وی گفت: یکی از اهداف ما در اداره فرهنگ و ارشاد انجام فعالیت های مختلف در راستای حرفه ای شدن اصحاب رسانه است که برای تحقق این مهم تلاش شده توجه ویژه‌ای به صنوف مطبوعاتی شود.

مظفری با بیان اینکه در سال گذشته انتخابات الکترونیکی خانه مطبوعات استان برگزار شده است، عنوان کرد: کارگاه‌ها و آموزش‌های مختلفی از طریق خانه مطبوعات برای اهالی رسانه در استان انجام شده و یا اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از آسیب‌های کنونی جامعه ما کم سوادی در حوزه اطلاعات است، گفت: خبرنگاران محلی ما باید با توجه به ذائقه و نیاز جامعه اطلاعات را منعکس کنند.