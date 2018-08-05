رفع ترافیک اولویت مدیریت شهری گرگان باشد/ انتقال پادگان از شهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی، صبح یکشنبه در آیین رونمایی ۲۰ دستگاه اتوبوس شهری، اظهار کرد: شهرداری به عنوان یک نهاد غیردولتی محبوبیت بیشتری نسبت به دستگاه های اجرایی دارد و دلیل آن هم این است که تمام منابعی که در شهرداری هزینه می شود در قالب مشارکت دوسویه بین شهرداری و مردم تأمین می شود.

وی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم مردم مشارکت زیادی در زمینه مباحث توسعه شهری دارند زیرا اگر مردم را در این کار مشارکت ندهیم، قطعاً توفیق نخواهیم یافت.

هاشمی تصریح کرد: اقدامات زیادی در حوزه مباحث مدیریت شهری در گرگان صورت می گیرد که البته برخی از آن جزو وظایف روزانه است ولی به دلیل تکرار مردم آن را فراموش می کنند و اگر اتفاق نیفتد اوضاع شهر به هم می ریزد.

استاندار گلستان گفت: به عنوان مثال فرض کنید ۲۴ ساعت زباله شهر جمع آوری نشود در این موقعیت قدر زحمات رفتگران را خواهیم دانست.

هاشمی ادامه داد: باید در مباحث خدمات شهری مردم را دخیل کنیم تا شهری سالم و پاک داشته باشیم.

وی گفت: مردم باید حجم زباله های خود را کاهش دهند و تلاش کنند تا بازیافت از مبدأ را از درب منازل خود شروع کنند هر چند که این اقدام نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است.

هاشمی از شهرداری گرگان خواست تا اقدامات جدی ای در زمینه بازیافت زباله داشته باشند.

هاشمی اظهار کرد: همه المان ها، معابر، میادین شهر، اتوبوس ها و غیره جزو منابع مردم است و همه باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشند.

استاندار گلستان افزود: علیرغم اقدامات عمرانی که در گرگان در سنوات گذشته صورت گرفته اما مشکل ترافیک گرگان برطرف نشده است بنابراین این مسأله را باید مدیریت شهری در دستورکار خود قرار دهد.

وی بیان کرد: اقدامات بزرگی در گرگان شروع شده و اگر لازم باشد ما در خدمت مجموعه مدیریت شهری خواهیم بود.

هاشمی گفت: در دوره چهار ساله باید در حوزه بافت فرسوده وارد شده و سهم زیادی را هم برای بخش خصوصی در نظر بگیریم.

وی به پرداخت تسهیلات در حوزه بازسازی بافت های فرسوده اشاره کرد و افزود: این امر فرصت خوبی برای استفاده از منابع بانکی است و باید شهرها را با این کار در برابر حوادث بیمه کنیم.

هاشمی در پایان گفت: ضمن احترام به نیروهای ارتش اما وجود پادگان در محدوده شهری جایز نیست و باید مکان یابی جدیدی برای آن صورت بگیرد و از فضای آن به عنوان فضای سبز یا کاربری گردشگری استفاده کرد.