فقدان نشاط در مدارس باید بررسی و حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه شورای اجتماعی کشور به موضوع گزارش آموزش و پرورش در حوزه طرح مراقبت دانش آموزان اختصاص داشت، افزود: در موضوع آسیبهای اجتماعی دانش آموزان استفاده از ظرفیت و کمک خانواده ها ضرورت دارد.

وی با تاکید بر اهمیت محرمانه بودن اطلاعات و پرونده های دانش آموزان در زمینه آسیبهای اجتماعی ادامه داد: البته موارد پرخطری چون اعتیاد، خودکشی یا آزار جنسی که آسیبهای اجتماعی جدی هستند باید شناسایی و اصلاح شود.

وزیر کشور تاکید کرد: مشاوران در مدارس باید افرادی با تجربه و متخصص باشند و اگر پدر و مادری اعتیاد دارند یا سابقه زندان دارند، دانش آموز در معرض خطر است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در اوایل انقلاب به حضور معاون پرورشی توجه شد اما بعدها مشکلاتی به وجود آمد،گفت: مشکل ایجاد شده این بود که معاونت پرورشی در مدارس یک طرف و معلمان درطرف دیگر بودند و به عبارت دیگر نتوانستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند بنابراین اگر می‌خواستیم موضوع پرورش داشته باشیم باید همه پیگیر آن می شدند و اگر در این موضوع باقی معلمان را کنار بگذاریم در عمل دچار مشکل خواهیم شد.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید در حوزه پیشگیری اقدامات لازم انجام شود، گفت: در حل آسیبهای اجتماعی بسنده کردن این موضوع به کادر آموزش و پرورش و در درون آموزش و پروش به فردی خاص یا بخشی منجر می شود که این اقدام بزرگ به نتیجه نمی‌رسد.

وی حضور خانواده ها در حوزه پیشگیری از آسیب‌های دانش آموزی و اجتماعی کردن این موضوعات را امری مهم دانست گفت:سیستم باید به گونه‌ای کار کند که آموزش و پرورش را به عنوان نهادی که انواع ورودی ها از آسیب پذیرترین و در معرض خطرترین تا سالم ترین و بهترین را در ر می‌گیرد ، زیرا ورودی آن از جامعه‌ای است که طیف مختلف سلامت روانی را شامل می شود.

وزیر کشور گفت: تلقی ما این است که این سیستم حلقه، واسط یا مرحله گذاری است که برای همه افرادی که وارد آن می‌شوند بایستی حداقل توانمندی و سلامتی را ایجاد کند.

رحمانی فضلی در ادامه اظهارکرد: وقتی می گوییم افسردگی و پرخاشگری وجود دارد، همه این موارد به فقدان نشاط اجتماعی در مدرسه یا جامعه برمی‌گردد. وقتی در جامعه فقدان امیدو نشاط اجتماعی داریم اینگونه خواهد شد؛ بنابراین اگر موضوع نشاط اجتماعی را حل کنیم حجم عظیمی از مشکلات را پوشش خواهیم داد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به محرمانه بودن اطلاعات آسیبهای اجتماعی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: نباید ساده از کنار این موضوع گذشت باید سیستم را به گونهای طراحی کنیم که اطلاعات را در حد نیاز ارائه دهد و پس از آن از بین ببرد. همچنین باید بنا را بر این گذاشت که حداقل ضعفها وجود دارد و ما نیز بایستی حداقل سلامتی و توانمندی را در دانش آموزان ایجاد کنیم.

وزیر کشور در پایان صحبتهایش اضافه کرد: موارد پرخطری مانند اعتیاد، خودکشی، آزار جنسی در میان این قشر باید جدی گرفته شود و ضمن شناسایی خاطیان با آنها برخورد شود. همچنین بایستی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزی ضمن بهرهگیری از کمک خانوادهها، آموزش و استمرار آموزش داشته باشیم؛ به طور مثال وقتی دانش آموزی پدر و مادر معتاد یا زندانی دارد او نیز در معرض همین خطرات است و بایستی آنها را شناسایی کنیم و آموزش دهیم.