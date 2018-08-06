به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست دیدارهای استقلال و تراکتورسازی به یکی از بازی های حساس فوتبال ایران تبدیل شده تا جایی که به زعم خیلی ها حساسیت این بازی دست کمی از دربی های بزرگ تهران ندارد. روند بازی های دو تیم در سالهای اخیر به سمت و سویی رفته که نتایج اغلب به سود تیم تراکتورسازی بوده است.

تراکتوری ها که تیم هایی با قدرت های متفاوت را در سالهای اخیر داشته اند معمولا بازی های مستقیم را در به سود خود خاتمه داده و چند بار نتایج عجیبی در این بازی ها ثبت کرده‌اند.

دو تیم در حالی در هفته سوم در ورزشگاه آزادی همدیگر را ملاقات می کنند که شباهت های زیادی به هم دارند. از شرایط جدولی و امتیازی گرفته تا تشابهاتی که دو تیم روی نیمکت به هم دارند.

یکی از اصلی ترین وجوه تشابه دو تیم به سرمربیان آنها باز می گردد. هر دو تیم استقلال و تراکتورسازی از مربیان شهیر اروپایی سود می‌برند. شفر و توشاک مربیان آلمانی و ایرلندی هدایت دو تیم استقلال و تراکتورسازی را بر عهده دارند و می کوشند تا در رقابتی داغ در این فصل از یکدیگر پیشی بگیرند.

نگاهی به شناسنامه توشاک و شفر نشان می دهد که آنها مسن ترین مربیانی هستند که در فوتبال ایران فعالیت می کنند. توشاک با ۶۹ و شفر با ۶۸ سال سن از نظر سنی مربیان اول و دوم لیگ برتر هستند. توشاک و شفر همچنین از باتجربه ترین مربیان شاغل در فوتبال ایران هستند که قبل از حضور در لیگ برتر لیگ های زیادی را در نقاط مختلف دنیا تجربه کرده اند.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه ۱۹ مرداد در ورزشگاه آزادی میزبان تیم فوتبال تراکتورسازی است.