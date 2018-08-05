پیروزی تیم بسکتبال جوانان ایران در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز یکشنبه به میزبانی تایلند در شهر بانکوک آغاز شد.

تیم بسکتبال جوانان ایران که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این رقابت ها شرکت کرده است، اولین دیدار خود را مقابل اندونزی برگزار کرد و موفق شد این تیم را با نتیجه ۸۰ بر ۵۰ شکست دهد.

متین آقاجان پور، امیر حسین علی یاری، احسان دلیرزهان، محمدرضا تقی‌لیو، محمد امین درویش، اسحاق حاتمی‌فر، امیرحسین رضایی‌فر، رضا مرادی، بهشاد عرب‌زاده، ستار شیخ، علی کاشانی و پدرام فخفوری ۱۲ بازیکن تیم بسکتبال جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان هستند. محسن شاه علی سرمربی این تیم در دیدار امروز از هر ۱۲ بازیکن تیمش استفاده کرد.

تیم بسکتبال جوانان ایران در گروه اول رقابت های قهرمانی آسیا و انتخابی جهان قرار داد. تیم کشورمان ساعت ۸ صبح فردا دومین دیدار خود را برابر قزاقستان برگزار می کند و سه شنبه هم به مصاف ژاپن می رود.

مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور ۱۶ تیم ایران (مدافع عنوان قهرمانی)، تایلند (میزبان)، چین، کره جنوبی، ژاپن، چین تایپه، فیلیپین، هند، اندونزی، قزاقستان، بحرین ، سوریه، لبنان، امارات همراه با استرالیا و نیوزلند برگزار می شود. ۴ تیم برتر این رقابت ها سهمیه مسابقات زیر ۱۹ سال جهان را کسب می کنند.