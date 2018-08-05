دمای هوای آذربایجان غربی کاهش می یابد/رگبار در راه است

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی آخرین الگوهای دمایی نشان می دهد با توجه به شمالی شدن جریانات و ورود هوای خنک عرض های شمالی به استان شاهد کاهش دمای هوای استان باشیم افزود: روند کاهش دمای هوا از ابتدای هفته آغاز شده و تا آخر هفته تداوم دارد.

وی با بیان اینکه طی هفته جاری شدت ناپایداری هوا برای برخی نقاط به خصوص نواحی شمالی پیش بینی می شود افزود: براساس پیش بینی کارشناسان هواشناسی عبور امواج ناپایدار جوی موجب وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در استان می شود.

صابری با بیان اینکه امروز در مناطق شمالی استان احتمال رخداد رگبار پراکنده دور از انتظار نیست اظهارداشت: آخرین تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی نشان دهنده رشد ابرهای همرفتی در نوار مرزی است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه براثر فعالیت این سامانه ناپایدار گرمای هوا نیز کاهش می یابد گفت: طی دو روز آینده شاهد رگبار باران، رعد و برق همراه با وزش باد در برخی نقاط بویژه مناطق شمالی خواهیم بود.

وی با اشاره به بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر طی روزهای گذشته در ماکو افزود: طی چند ساعت گذشته حدود ۱۷ میلیمتر باران در ماکو گزارش شده است که امروز نیز روند بارش ادامه خواهد داشت.