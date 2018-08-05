داعش یکی از ۳۶ غیرنظامی ربوده شده در «سویداء» را اعدام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جنایت های تکفیری داعش علیه غیرنظامیان سوری همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، تروریست های تکفیری داعش در جریان این جنایت ها یکی از غیرنظامیان ربوده شده سوری را اعدام کردند.

در اوایل مردادماه جاری بود که تروریست های داعش با یورش به استان سویداء ۳۶ زن و کودک سوری را ربودند. اکنون یکی از این ربوده شدگان اعدام شده است.

گفتنی است، فعالان سوری با هدف تلاش برای تحرکات سریع نجات زنان از چنگ تروریست‌های داعش، هشتگی را با عنوان «زنان ربوده شده سویدا» راه‌اندازی کرده اند.