تأکید بر تقویت اورژانس هوایی در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی افشانی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران که با حضور دستگاه ها و ارگان های ذی ربط برگزار شد، گفت: در جلسه امروز اعضای ستاد بحران شهر تهران گزارش هایی مبنی بر میزان آمادگی خود در زمان بروز حادثه ارائه و اعلام کردند مهمترین مساله در مدیریت بحران و آسیب دیدگی شهروندان، عدم ساماندهی درست منابع امداد و نجات است.

شهردار تهران ادامه داد: مقرر شد علاوه بر دستگاه های ذی ربط ساماندهی مردم محلات و خیابان ها به گونه ای باشد که در زمان بروز سیل و زلزله متولی شهروندان افراد خاصی باشند تا از ظرفیت مردم نیز استفاده شود.

وی با بیان اینکه در زمان وقوع زلزله؛ ترافیک، حمل و نقل و عبورومرور مهم است، اظهار کرد: شهر تهران در زمان بروز حادثه وضعیت خوبی ندارد چراکه به دلیل بافت فرسوده و گسل های عظیم بسیار آسیب پذیر است. تجربه تکانه ها در سال های اخیر این نکته را به ما گوشزد می کند که مهمترین مساله در این خصوص تردد و ترافیک است. پس در این جلسه مقرر شد با توجه به وضعیت عمومی تهران، اورژانس هوایی و امکان استفاده از بالگردها در امداد و نجات مهیا شود که لازم است در این باره پادگان‌های نظامی در سطح شهر شناسایی شوند.

افشانی با اشاره به مشخص شدن استان های معین تهران، تصریح کرد: در داخل شهر تهران نیز باید محل اسکان مردم در زمان وقوع زلزله مشخص شود و این محل ها باید بر روی نقشه ها آورده شود چراکه حادثه هیچ وقت خبر نمی کند.

شهردار تهران با بیان اینکه با توجه به تجهیزات و امکانات باید به طریقی موضوعات ساماندهی شود تا در هنگام بروز زلزله خسارات باعث خرابی و از بین رفتن زیرساخت های شهر نشود، یادآور شد: مدیریت زمان در مواقع بروز زلزله بسیار مهم است.

وی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت گزارشی که قرار بود طی ۶ ماه گذشته و در زمان شهردار وقت درباره امکانات موجود ارائه شود، گفت: گزارشی در این جلسه با این موضوع ارائه نشده اما باید هر فصل یک جلسه مدیریت بحران برگزار شود.

افشانی ادامه داد: تغییرات اقلیمی نشان می دهد امکان بروز سیل و امادگی برای سیلاب ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد و براین اساس مصوب شد هر دستگاه در جلسه بعدی میزان داشته های خود را ارائه دهد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران اظهار کرد: این قانون باید در شورای نگهبان به تصویب رسیده و ابلاغ شود، اما سوای آن بنده کاملا موافق این قانون بوده و معتقدم باید همه تابع آن باشند و هر کسی که مشمول آن می‌شود باید از این قانون تبعیت کند.

افشانی افزود: حتما باید یک نیروی جوان باتجربه لازم جایگزین بازنشستگان شده و قطعا این حضور موثر خواهد بود.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این قانون شامل حال خودش می‌شود یا خیر نیز گفت: در مورد بنده هم پس از ابلاغ و اجرای این قانون، استفساریه‌ای از مجلس خواهیم گرفت.