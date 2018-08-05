  1. هنر
  2. تئاتر
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

مجمع فوق‌العاده کانون کارگردانان تئاتر برگزار شد/ترمیم هیات مدیره

به گزارش خبرگزاری مهر، نوبت دوم مجمع فوق‌العاده کانون کارگردانان تئاتر روز گذشته ۱۳ مرداد ماه در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار شد.

در این مجمع جهت ترمیم هیات مدیره کانون کارگردانان یک عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل در حضور بازرس خانه تئاتر انتخاب شدند.

بر اساس آرا به دست آمده هادی عامل با ۲۶ رای به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب شد. مجید گیاهچی و احسان فکا نیز به ترتیب با ۲۲ و ۱۳ رای به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره کانون کارگردانان انتخاب شدند.

تعداد حاضران در این جلسه ۲۸ نفر، وکالت‌نامه‌ها ۳ نفر و مجموع آرا ۳۱ رای بود.

کد خبر 4366006
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها