به گزارش خبرگزاری مهر، نوبت دوم مجمع فوق‌العاده کانون کارگردانان تئاتر روز گذشته ۱۳ مرداد ماه در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار شد.

در این مجمع جهت ترمیم هیات مدیره کانون کارگردانان یک عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل در حضور بازرس خانه تئاتر انتخاب شدند.

بر اساس آرا به دست آمده هادی عامل با ۲۶ رای به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب شد. مجید گیاهچی و احسان فکا نیز به ترتیب با ۲۲ و ۱۳ رای به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره کانون کارگردانان انتخاب شدند.

تعداد حاضران در این جلسه ۲۸ نفر، وکالت‌نامه‌ها ۳ نفر و مجموع آرا ۳۱ رای بود.