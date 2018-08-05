  1. دين، حوزه، انديشه
  2. قرآن و عترت
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

شیوه‌نامه مرحله مقدماتی مسابقات قرآن کشوری سال ۹۷ منتشر شد

 حاوی شیوه‌نامه اجرایی مسابقات‌ کشوری ویژه راه‌یافتگان‌ به‌ مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن منتشر شد .

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت چهل سال از برگزاری مسابقات قرآن کریم و فراز و نشیب ها و تجربیات گوناگون در برگزاری این آیین  قرآنی، زمان آن رسید تا در نحوه اجرای مسابقات تجدید نظر شده و فراخور پیشرفت زمان و رشد سطح کمی و کیفی مسابقات، تحولی اساس و بنیادین در روش برگزاری مسابقات انجام شود.

درحضور جمعی از اساتید  مدل پیشنهادی مسابقات قرآن کریم، بهمن ماه سال ۱۳۹۶ وکارشناسان و داوران و مسئولان مسابقات قرآنی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  پس از آن جلسات متعددی در رده های مختلف کارشناسی در ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور برگزار شد و جزئیات مدل پیشنهادی مسابقات بررسی و راه کارهای رفع نواقص و مشکلات احتمالی ارائه گردید.

 نهایتا مقرر شد این مدل در قالب یک مسابقه به صورت آزمایشی اجرا شود و  نقاط ضعف و قوت بر اساس مسابقه اجرا شد، احصا و بررسی شود.

 متن شیوه‌نامه اجرایی  مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن از سوی ستاد مسابقات این مرکز منتشر شد که متن آن را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

گفتنی است مسابقات مقدماتی مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن ۲۰ مرداد ماه الی ۹ شهریور ماه در قم برگزار خواهد شد.

کد خبر 4366013

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها