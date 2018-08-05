یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خود علیه فلسطینی ها بامداد امروز (یکشنبه) به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و تعدادی از فلسطینی های ساکن این مناطق را بازداشت کردند.

در جریان درگیری های به وقوع پیوسته میان فلسطینی ها و نظامیان صهیونیست در روستای «ابو شخیدم» واقع در شمال رام الله یک فلسطینی مجروح شد.

نظامیان صهیونیست هم چنین به شهر الخلیل یورش برده و منازل برخی ساکنان این شهر را تفتیش کردند.

بازداشت بی دلیل و بدون توجیه اتهام فلسطینی ها از سوی نظامیان صهیونیست تبدیل به پدیده ای شده که هر روز ساکنان مناطق مختلف فلسطین شاهد آن هستند.