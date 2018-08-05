  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و بازداشت فلسطینی ها

نظامیان رژیم صهیونیستی بامداد امروز (یکشنبه) با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری تعدادی از فلسطینی ها را بدون توجیه اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خود علیه فلسطینی ها بامداد امروز (یکشنبه) به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و تعدادی از فلسطینی های ساکن این مناطق را بازداشت کردند.

در جریان درگیری های به وقوع پیوسته میان فلسطینی ها و نظامیان صهیونیست در روستای «ابو شخیدم» واقع در شمال رام الله یک فلسطینی مجروح شد.

نظامیان صهیونیست هم چنین به شهر الخلیل یورش برده و منازل برخی ساکنان این شهر را تفتیش کردند.

بازداشت بی دلیل و بدون توجیه اتهام فلسطینی ها از سوی نظامیان صهیونیست تبدیل به پدیده ای شده که هر روز ساکنان مناطق مختلف فلسطین شاهد آن هستند.

کد خبر 4366021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها