مردم خوزستان برای کارهای غیرضروری از خانه خارج نشوند

شهیار میرخشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتشار دود در شهرهای هویزه، بستان، رفیع، سوسنگرد و اهواز از مدتی قبل شروع شده و غلظت آن بیشتر سمت شهرهای سوسنگرد و هویزه است.

وی افزود: جلسات ستاد بحران زیرنظر مدیریت بحران استانداری خوزستان به صورت مستمر در شهرهای فوق یا اهواز با حضور کلیه دستگاه های درگیر از جمله دانشگاه علوم پزشکی آن و مجموعه های تحت مدیریت مانند فوریت های پزشکی برگزار می شود.

رئیس فوریت های پزشکی خوزستان خبر داد: داروهای تنفسی در هر سه شهرستان تدارک دیده شده و به اندازه کافی موجود است.

میرخشتی تصریح کرد: از نظر پیشگیری اول عدم مواجهه مدنظر است که مردم باید فقط در شرایط اضطرار از محل بیرون بیاینند و در صورت لازم حتما از ماسک های مخصوص تنفسی استفاده کنند.

وی در پایان عنوان کرد: اگر مشکلی برای شهروندان پیش آمد حتما باید با تلفن ۱۱۵ تماس بگیرند یا به نزدیک ترین مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.