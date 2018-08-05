انتقاد از برگزاری نشست خبری مدیران به بهانه تجلیل خبرنگاران

حسن دهقان مسئول کمیته آموزش خانه مطبوعات فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در آیین تجلیل از خبرنگاران باید شأن آنها حفظ شود، گفت: متأسفانه در سال های اخیر مرسوم شده که با بی سلیقگی برخی کارشناسان و مدیران روابط عمومی، به بهانه تجلیل از خبرنگاران نشست خبری مدیران دستگاه ها برگزار و آیین تکریم به ارائه بیلان کاری مبدل می شود.

وی افزود: نفس تکریم خبرنگاران در هفته ای که به نام آنها نامگذاری شده و به ۱۷ مرداد روز خبرنگار منتهی می شود امری بسیار ستودنی است اما بهتر است این تکریم در فضایی به دور از دغدغه کاری برای خبرنگاران صورت گیرد و تنها به تجلیل از خدمات یک ساله آنها در حوزه رسانه ختم شود.

دهقان ادامه داد: در این هفته مدیران و مسئولان باید پای حرف های اهالی رسانه و دغدغه های آنها بنشینند و از گوشزد کردن وظایف خبرنگاران که خود به خوبی بر آن احاطه دارند و ارائه باید و نباید به این قشر مهم و تأثیرگذار پرهیز کنند.

وی تأکید کرد: نقدپذیری و پاسخگویی به موقع دو خواسته اساسی خبرنگاران و اهالی رسانه از مدیران است که توجه به آن در طول دوران مدیریت بهتر هدیه به خبرنگاران خواهد بود.