۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

مدیر کل هواشناسی استان ایلام خبر داد:

موج گرما وارد ایلام شد/احتمال نفوذ گرد و غبار به استان

موج گرما وارد ایلام شد/احتمال نفوذ گرد و غبار به استان

ایلام-مدیر کل هواشناسی استان ایلام گفت: موج گرما وارد ایلام شده است.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موج گرما از امروز وارد استان شده و تا اوایل هفته آینده دمای هوا به تدریج در مناطق مختلف استان افزایش می یابد.

وی گفت: طی یک هفته گذشته شاهد کاهش دمای هوا در استان ایلام بوده ایم که با این موج گرما دمای هوای استان بازهم افزایش خواهد یافت.

شیخ الملوکی عنوان کرد: طبق پیش بینی ها دمای هوای شهرستان های گرمسیری استان مثل دهلران و مهران به ۵۰ تا ۵۱ درجه خواهد رسید.

وی بیان داشت: دمای هوا در مناطق معتدل استان نیز به ۴۰ تا ۴۱ درجه خواهد رسید.

وی از احتمال نفوذ گرد و غبار به داخل استان خبر داد و گفت: به علت سرعت افزایش باد در کشور عراق، احتمال ورود گرد و غبار به داخل استان نیز وجود دارد.

کد خبر 4366039

