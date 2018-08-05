موج گرما وارد ایلام شد/احتمال نفوذ گرد و غبار به استان

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موج گرما از امروز وارد استان شده و تا اوایل هفته آینده دمای هوا به تدریج در مناطق مختلف استان افزایش می یابد.

وی گفت: طی یک هفته گذشته شاهد کاهش دمای هوا در استان ایلام بوده ایم که با این موج گرما دمای هوای استان بازهم افزایش خواهد یافت.

شیخ الملوکی عنوان کرد: طبق پیش بینی ها دمای هوای شهرستان های گرمسیری استان مثل دهلران و مهران به ۵۰ تا ۵۱ درجه خواهد رسید.

وی بیان داشت: دمای هوا در مناطق معتدل استان نیز به ۴۰ تا ۴۱ درجه خواهد رسید.

وی از احتمال نفوذ گرد و غبار به داخل استان خبر داد و گفت: به علت سرعت افزایش باد در کشور عراق، احتمال ورود گرد و غبار به داخل استان نیز وجود دارد.