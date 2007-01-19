گروه نمایش فدراسیون جهانی در راه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه 18 نفره که تقریبا در تمام رویدادهای مهم تکواندو دنیا حضوردارد از سوی فدراسیون تکواندو ایران برای اجرای نمایش در مراسم افتتاحیه اولین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا و همچنین نوردهمین دوره جام فجر به تهران سفر خواهد کرد.

این گروه 16 بهمن وارد تهران می شود و در طول مدت 13 روز اقامت خود در ایران علاوه بر اجرای نمایش در این دو رویداد مهم به استانهای خوزستان ، اصفهان و مازندران که از سوی فدراسیون تکواندو عنوان هیات نمونه را در سال 84 کسب کردند سفرخواهند کرد.

این گروه ، نمایشی از تکنیک های تکواندو فرم ها و شکستن اجسام نمایشی زیبا ارائه می دهند که دیدن آن برای علاقمندان به رشته های رزمی جالب توجه خواهد بود.

رقابتهای جام باشگاههای آسیا 23 و 24 بهمن و جام فجر 25 و 26 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.