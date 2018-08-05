اجرای برنامه کنترل و مدیریت تنش آبی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان افزود: در حال حاضر برنامه مدیریت منابع آبی در چهار شهر یاسوج، مادوان، دیشموک و باشت به عنوان شهرهای دارای تنش آبی در حال اجراست.

لدنی نژاد با بیان اینکه شهرهای سی سخت و لنده نیز با مشکلاتی در حوزه آب روبه رو بودند، اظهار کرد: در شهر سی سخت حفر چاه جدید عملیاتی و در شهر لنده نیز در حوزه مخزن و خطوط انتقال فعالیت های پوششی اجرایی می شود.

لدنی نژاد از بهره برداری از فاز اول تصفیه خانه اظطراری آب شهر یاسوج تا پایان مرداد ماه خبر داد و عنوان کرد: برنامه زمان بندی جدیدی از پیمانکار پروژه گرفته شد و مقرر گردید که این پروژه در فاز اول تا پایان مرداد ماه تحویل داده شود.

مدیرعامل آبفای استان با اشاره به مشکلات و موانع آبرسانی به مادوان از محل تنگه کبوتری، عنوان کرد: در همین راستا جلسات متعددی با اهالی منطقه مهریان گرفته شده است.

لدنی نژاد تصریح کرد: با اجرای این پروژه پوشش جمعیتی ۷۰ هزار نفر محقق می شود.

وی افزود: ‌در مجموع نهایت برداشت از محل تنگه کبوتری ۲۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد بود.

لدنی نژاد با اشاره به اینکه تامین اعتبارات ۱۰ میلیارد تومانی سفر رئیس جمهور در حوزه اصلاح شبکه آب یاسوج و اجرای آبرسانی به مادوان از تنگه کبوتری، تاکنون عملیاتی نشده است، ابراز داشت: تنها یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در حوزه آبرسانی به مادوان دریافت شده و رایزنی برای تامین اعتبارات از این محل در دست اقدام است.

وی افزود: علیرغم عدم تامین اعتبار از این محل، بیش از ۸ میلیارد تومان پروژه اصلاح شبکه توسط پیمانکار عملیاتی شده است.

لدنی نژاد با بیان اینکه در حوزه پوشش آبی شهر باشت نیز اقداماتی انجام شده است، اظهار کرد: با رایزنی و همکاری فرماندار شهرستان باشت دو حلقه چاه کشاورزی با هدف پوشش تامین آب شرب مکان یابی شد.

لدنی نژاد گفت: همچنین طرح آبرسانی به باشت کلنگ زنی شده و تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.