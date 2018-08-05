۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

گزینه پیشنهادی برای نخست وزیری عراق نیستم

نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که وی گزینه پیشنهادی برای نخست وزیری عراق نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو مربد، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرده است که او به عنوان گزینه نخست وزیری عراق مطرح نیست.

وی همچنین بر لزوم تشکیل کمیته ای از همه جریان های میهنی عراق برای برنامه ریزی برای دولت پیش رو و انتخاب نخست وزیر تأکید کرده و افزود که «هادی العامری» و «فالح فیاض» و «طارق نجم» تعدادی از گزینه های موجود برای نخست وزیری عراق هستند.

مالکی در گفتگو با رادیو مربد تأکید کرد که ائتلاف های نصر، سائرون، فتح، حکمت و دولت قانون باید از مدت زمان بازشماری دستی آراء استفاده کنند و ائتلاف بزرگتر را تشکیل دهند و نخست وزیر را معرفی کنند.

وی تأکید کرد که در حال حاضر او در تلاش است تا زمینه ای را ایجاد کند که بر اساس آن جریان های سیاسی مختلف بتوانند نخست وزیر را معرفی کنند.

