۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۱

استاندار کرمانشاه:

۳ پروژه‌ عظیم اقتصادی برای کرمانشاه در حال پیگیری است

۳ پروژه‌ عظیم اقتصادی برای کرمانشاه در حال پیگیری است

کرمانشاه_ استاندار کرمانشاه گفت: پروژه های اقتصادی عظیمی در سطح استان از جمله پروژه پالایشگاه آناهیتا، نیروگاه زاگرس و کارخانه قوطی سازی در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه هوشنگ بازوند در نشست با جمعیت مردمی فرزندان شاهد و ایثارگر اظهار داشت:به تعبیر حضرت امام(ره) خانواده شهدا چشم و چراغ ملت هستند و در مواقع ضروری نیز همین ها هستند که در خط مقدم دفاع از کشور و نظام قرار میگیرند.

استاندار کرمانشاه افزود: خانواده های معظم شهدا الگوی استقامت و پایداری و ایثارگری هستند و اگر فرهنگ ایثار و شهادت که ریشه در قیام عاشورا دارد در جامعه درست نهادینه شود، می توانیم بر تمامی تنگناها غلبه کنیم.

وی با اشاره به مشکل بیکاری در استان بیان کرد: شکل مزمن بیکاری‌ در استان، مشکل مدیریت در استان در تمامی ادوار بوده است.

بازوند گفت: کرمانشاه استان ثروتمندی است و باید اجماع مردم استان بر روی ظرفیتها باشد و برای متوقف کردن رشد لگام گسیخته بیکاری در استان باید ابتدا ادبیات اقتصادی استان و بوروکراسی دست و پاگیر مسیر سرمایه گذاران را اصلاح کنیم.

مدیر ارشد استان افزود: پروژه های اقتصادی عظیمی در سطح استان در حال پیگیری است که از آن جمله پروژه پالایشگاه آناهیتا، نیروگاه زاگرس با ۳۰۰ میلیون دلار و کارخانه قوطی سازی با ۱۸۰ میلیون دلار است.

استاندار کرمانشاه ابراز داشت: حدود پنج ماه است که به صورت مستمر پیگیر پروژه پالایشگاه آناهیتا هستیم و در سفر اخیر دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به استان، این پروژه را مجددا به عنوان یکی از مطالبات مردم استان مطرح کردیم.

