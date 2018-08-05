۹۵ درصد نخبگان دانشگاه شریف را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شریف، این دانشگاه در سال ۱۳۴۴ با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز کشور با کیفیتی همسطح دانشآموختگان دانشگاههای معتبر جهان تاسیس شد.
این دانشگاه در دوران فعالیت خود با ایجاد محیطی علمی و پویا، دستاوردهای شاخصی در زمینههای آموزشی، پژوهشی، فناوری، ارتباط با صنعت و روابط بینالملل داشته است.
ماموریتهای اصلی این دانشگاه عبارت است از:
- تعلیم و تربیت افرادی دانشمند، فرهیخته، متخصص، خلاق، نوآور، تندرست و با نشاط، کارآفرین، صاحب دیدگاه سیستمی و توان راهبری، دارای تعهد ملی و متخلق به اخلاق اسلامی و حرفه ای.
- توسعه و بهکارگیری علوم و فناوری های نوین برای پاسخگویی به نیاز بخشهای مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
- پیشتازی در گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان.
استقبال رتبه های برتر (رتبه ۱ تا ۱۰۰ کشوری) آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، و دارندگان مدال طلای المپیادهای دانشآموزی (در رشتههای ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و شیمی) از این دانشگاه در سالهای گذشته چشمگیر بوده است.
به طور متوسط بیش از ۹۵ درصد این افراد دانشگاه صنعتی شریف را برای ادامه تحصیل انتخاب کردهاند.
