  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

دانشگاه شریف اعلام کرد:

۹۵ درصد نخبگان دانشگاه شریف را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند

طی سال های گذشته بیش از ۹۵ درصد رتبه های برتر گروه های آزمایشی ریاضی و فنی و دارندگان مدال طلای المپیادهای دانش آموزی دانشگاه شریف را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شریف، این دانشگاه در سال ۱۳۴۴ با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز کشور با کیفیتی هم‌سطح دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر جهان تاسیس شد.

این دانشگاه در دوران فعالیت خود با ایجاد محیطی علمی و پویا، دستاوردهای شاخصی در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، ارتباط با صنعت و روابط بین‌الملل داشته است.

ماموریت‌های اصلی این دانشگاه عبارت است از:

- تعلیم و تربیت افرادی دانشمند، فرهیخته، متخصص، خلاق، نوآور، تن‌درست و با نشاط، کارآفرین، صاحب دیدگاه سیستمی و توان راهبری، دارای تعهد ملی و متخلق به اخلاق اسلامی و حرفه‌ ای.
- توسعه و به‌کارگیری علوم و فناوری های نوین برای پاسخ‌گویی به نیاز بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور.

- پیشتازی در گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان.

استقبال رتبه های برتر (رتبه ۱ تا ۱۰۰ کشوری) آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، و دارندگان مدال طلای المپیادهای دانش‌آموزی (در رشته‌های ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و شیمی) از این دانشگاه در سال‌های گذشته چشم‌گیر بوده است.

به طور متوسط بیش از ۹۵ درصد این افراد دانشگاه صنعتی شریف را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده‌اند.

کد خبر 4366049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها