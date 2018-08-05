نوسازی حمل و نقل عمومی اولویت شهرداری گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود، صبح یکشنبه در مراسم رونمایی ۲۰ دستگاه اتوبوس شهری، اظهارکرد: یکی از اولویت های مدیریت شهری گرگان نوسازی حمل و نقل شهری با اولویت حمل و نقل انبوه بر بود.

وی افزود: بنابراین خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس شهری در دستورکار قرار گرفت و مطالعات دو خط بی آر تی هم شروع شده است.

دادبود با بیان این که تصمیم داریم روند خرید اتوبوس را در سنوات آینده هم ادامه دهیم، گفت: باید به طور استاندارد ۱۵ دستگاه اتوبوس به صورت سالیانه خریداری و هشت دستگاه هم از رده خارج شود اما به دلیل این که ما از این برنامه عقب هستیم باید آن را با تعداد بیشتری جبران کنیم.

وی ادامه داد: با خرید این اتوبوس ها که با هزینه ۱۳ میلیارد تومان صورت گرفت عمر ناوگان ما به هشت سال می رسد.

شهردار گرگان گفت: همزمان با ورود این اتوبوس ها ۱۵ دستگاه اتوبوس فرسوده به دلیل آلودگی از رده خارج می شود.

دادبود از برنامه های علمی وسیع و منطقی در شهرداری گرگان خبر داد و گفت: به تدریج این اقدامات را شروع خواهیم کرد.

وی افزود: این کار با پیاده راه سازی النگدره شروع شده و از هفته آینده ورود جدی به بافت تاریخی خواهیم داشت و پیمانکار اولین پروژه آن هم مشخص شده است.

شهردار گرگان با اشاره به توسعه محلات گفت: شهرداری گرگان تدوین سند توسعه محلات را با قوت و جدیت ادامه می دهد.