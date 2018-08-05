شهروندان آلمانی موافق اجباری شدن سربازی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه سیوی (Civey) که به در خواست روزنامه فونکه مدین گروپه انجام شد اکثریت شهروندان آلمانی خواهان از سرگیری خدمت اجباری سربازی در این کشور هستند.

۵۵/۶ درصد از شهروندان شرکت کننده در این نظرسنجی موافق خدمت سربازی اجباری بوده و ۳۹/۶ درصد از آنها نیز مخالف از سرگیری دوره سربازی هستند.

این در حالی است که ۲۷ درصد از شهروندان آلمانی شرکت کننده در نظرسنجی سیوی اعلام کرده اند که نظری در این باره ندارند.

به نوشته روزنامه دی ولت بررسی حزبی با موضوع از سرگیری خدمت سربازی اجباری حاکی از این است که ۶۰/۶ درصد از موافقان این طرح از حزب راستگرای افراطی آلترناتیو هستند.

رسانه های آلمان روز گذشته پیشنهاد نمایندگان دموکرات مسیحی پارلمان آلمان مبنی بر لزوم از سرگیری دوره سربازی اجباری پس از ۷ سال را منتشر کردند.

دولت آلمان هنوز واکنشی نشان نداده است.