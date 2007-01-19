۲۹ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۰۰

سرمربی تیم والیبال استقلال گنبد در گفتگو با مهر :

با دفاع خوب برق را شکست دادیم/ هنوز به آمادگی مطلوب نرسیده ایم

تیم والیبال استقلال گنبد در حالی که از حمایت تماشاگران خودی در سالن شهدای هفتم تیر تهران سود می برد موفق به شکست تیم برق شد.

بای محمد دوجی سرمربی این تیم درمورد این بازی به خبرنگار مهر گفت: ما این بازی را بردیم ولی توانایی این نفرات بیش از این است. اگر بچه ها به هماهنگی لازم برسند و در مسابقات از تمام توان خود بهره ببرند ما یکی از مدعیان خواهیم بود.

 

وی با اشاره به حضور تماشاگران گنبدی در تهران گفت : حضور آنها روحیه تیم ما را افزایش داد. ضمن اینکه با دفاع روی تور عالی و سرعت دادن به بازی توانستیم میزبان خود را شکست داده و با روحیه مضاعف کار را دنبال کنیم .


سرمربی تیم والیبال استقلال گنبد درپایان گفت: تیم ما دیر تشکیل و تمرینات خود را آغازکرد. ما رفته رفته بهتر بازی خواهیم کرد. الان که هفته پنجم هستیم هنوز به آمادگی لازم و مطلوب دست پیدا نکردایم.

کد مطلب 436607

