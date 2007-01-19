با دفاع خوب برق را شکست دادیم/ هنوز به آمادگی مطلوب نرسیده ایم

بای محمد دوجی سرمربی این تیم درمورد این بازی به خبرنگار مهر گفت: ما این بازی را بردیم ولی توانایی این نفرات بیش از این است. اگر بچه ها به هماهنگی لازم برسند و در مسابقات از تمام توان خود بهره ببرند ما یکی از مدعیان خواهیم بود.

وی با اشاره به حضور تماشاگران گنبدی در تهران گفت : حضور آنها روحیه تیم ما را افزایش داد. ضمن اینکه با دفاع روی تور عالی و سرعت دادن به بازی توانستیم میزبان خود را شکست داده و با روحیه مضاعف کار را دنبال کنیم .



سرمربی تیم والیبال استقلال گنبد درپایان گفت: تیم ما دیر تشکیل و تمرینات خود را آغازکرد. ما رفته رفته بهتر بازی خواهیم کرد. الان که هفته پنجم هستیم هنوز به آمادگی لازم و مطلوب دست پیدا نکردایم.