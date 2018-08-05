توقیف ۶۰ هزار لیتر نفتگاز قاچاق در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی، مرتضی ممیزی افزود: دو محموله نفت گاز قاچاق در حدود ۶۰ هزار لیتر در استان زنجان کشف شد.
وی اظهار کرد: ارزش ریالی این محمولهها بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال است و پرونده ۲ متهم این محمولههای قاچاق در شعب این اداره کل در حال رسیدگی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: تعزیرات حکومتی استان زنجان با قاچاقچیان کالا و خدمات به جد برخورد میکند چراکه پدیده شوم کالای قاچاق جلوی فعالیت واحدهای تولیدی را میگیرد.
ممیزی ابراز کرد: پدیده قاچاق اقتصاد کالا کشور را بیمار کرده و با گسترش آن، بخش تولید و اشتغال کشور صدمه دیده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور میشود و یکی از عوامل مهم در افزایش قاچاق کالا تقاضای مصرف کالای خارجی در کشور است.
وی افزود: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و رسیدگی به تخلفات اعم از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و رعایت نکردن قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرفکنندگان انجام میشود از وظایف این اداره است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان یادآور شد: این کالاهای قاچاق معدوم شده غیربهداشتی و غیراستاندارد است و استفاده مردم از این کالاها سلامتی آنها را به خطر میاندازد.
