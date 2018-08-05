  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

وزیر خارجه چین:

خواستار تغییر نگرش استرالیا به چین هستیم

وزیر خارجه چین در دیدار با همتای استرالیایی خود عنوان داشت که کشورش خواستار تغییر نگاه کانبرا به پکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین در حاشیه اجلاس آ سه آن در سنگاپور با «جولی بیشاپ» همتای استرالیایی خود دیدار کرد.

وزیر خارجه چین در این دیدار گفت: امیدوارم طرف استرالیایی به چین سفر کرده و پیشرفت های چین را به عنوان یک فرصت ببیند نه تهدید.

چین و استرالیا روابط چندان دوستانه ای ندارند به طوری که اخیرا سخنگوی وزارت خارجه چین در اقدامی کم سابقه به استرالیا هشدار داد که راهبردهای ضد چینی آن کشور را بر نمی تابد.

«هوا چون اینگ» خاطرنشان کرد که اگر استرالیا فکر می کند که ارتباط و تعامل کشورها به معنای اعمال نفوذ است پس باید خود را در یک «اتاق تاریک» محصور کند.

وی همچنین پیش داوری های استرالیا درباره چین را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که این ذهنیت هیچ کمکی به روابط دو کشور نمی کند.

مقامات استرالیایی اخیرا گفته اند که چین در حال تقویت فعالیت های نظامی خود در اقیانوس آرام و در اطراف این کشور است و این باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. استرالیا مدعی شده است که چین به دنبال ایجاد پایگاه های نظامی در این منطقه است.

کد خبر 4366076
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها