خواستار تغییر نگرش استرالیا به چین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین در حاشیه اجلاس آ سه آن در سنگاپور با «جولی بیشاپ» همتای استرالیایی خود دیدار کرد.

وزیر خارجه چین در این دیدار گفت: امیدوارم طرف استرالیایی به چین سفر کرده و پیشرفت های چین را به عنوان یک فرصت ببیند نه تهدید.

چین و استرالیا روابط چندان دوستانه ای ندارند به طوری که اخیرا سخنگوی وزارت خارجه چین در اقدامی کم سابقه به استرالیا هشدار داد که راهبردهای ضد چینی آن کشور را بر نمی تابد.

«هوا چون اینگ» خاطرنشان کرد که اگر استرالیا فکر می کند که ارتباط و تعامل کشورها به معنای اعمال نفوذ است پس باید خود را در یک «اتاق تاریک» محصور کند.

وی همچنین پیش داوری های استرالیا درباره چین را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت که این ذهنیت هیچ کمکی به روابط دو کشور نمی کند.

مقامات استرالیایی اخیرا گفته اند که چین در حال تقویت فعالیت های نظامی خود در اقیانوس آرام و در اطراف این کشور است و این باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. استرالیا مدعی شده است که چین به دنبال ایجاد پایگاه های نظامی در این منطقه است.