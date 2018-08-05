۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی:

طرح غنی‌سازی اوقات فراغت در ۵۱ پایگاه اجرا شد

بجنورد- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از فعالیت ۵۱ پایگاه برای اجرای طرح غنی‌سازی اوقات فراغت در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی صبح یک شنبه در آیین اختتامیه طرح اوقات فراغت در مرکز استان خراسان شمالی، اظهار کرد: ۵۱ پایگاه اوقات فراغت در تابستان امسال برای مناطق مختلف خراسان شمالی دایر شده بود.

خادمی افزود: تمامی این پایگاه ها در مناطق آسیب‌پذیر خراسان شمالی و با حضور مبلغان بومی و اعزامی دایر شد که مبلغان در کلاس‌های آموزشی پاسخگوی سؤالات و شبهات نوجوانان بودند.

وی تصریح کرد: هدف از ایجاد پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت نزدیک کردن نوجوانان به اهداف الهی و دور کردن از نقشه های شوم دشمنان بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: حضور مبلغان در مناطق آسیب پذیر توانسته در پاک‌سازی تنش‌های اجتماعی و کاهش ناهنجاری‌ها مثمر ثمر واقع شود.

خادمی با بیان اینکه رده‌های مختلف سنی در این کلاس‌ها شرکت داشتند، گفت: آموزش‌های ارائه ‌شده در این کلاس‌ها متناسب با سن دانش آموزان و شامل مباحث فرهنگی، علمی، احکام، قرآن و آموزش‌های فضای مجازی بوده است.

وی تصریح کرد: طرح غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی از چهارم تیرماه امسال با نقش‌آفرینی روحانیان مبلغ بومی و اعزامی از قم و مشهد آغاز و امروز به کار خود پایان داد.

کد خبر 4366083

