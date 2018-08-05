به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خادمی صبح یک شنبه در آیین اختتامیه طرح اوقات فراغت در مرکز استان خراسان شمالی، اظهار کرد: ۵۱ پایگاه اوقات فراغت در تابستان امسال برای مناطق مختلف خراسان شمالی دایر شده بود.
خادمی افزود: تمامی این پایگاه ها در مناطق آسیبپذیر خراسان شمالی و با حضور مبلغان بومی و اعزامی دایر شد که مبلغان در کلاسهای آموزشی پاسخگوی سؤالات و شبهات نوجوانان بودند.
وی تصریح کرد: هدف از ایجاد پایگاه های غنی سازی اوقات فراغت نزدیک کردن نوجوانان به اهداف الهی و دور کردن از نقشه های شوم دشمنان بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: حضور مبلغان در مناطق آسیب پذیر توانسته در پاکسازی تنشهای اجتماعی و کاهش ناهنجاریها مثمر ثمر واقع شود.
خادمی با بیان اینکه ردههای مختلف سنی در این کلاسها شرکت داشتند، گفت: آموزشهای ارائه شده در این کلاسها متناسب با سن دانش آموزان و شامل مباحث فرهنگی، علمی، احکام، قرآن و آموزشهای فضای مجازی بوده است.
وی تصریح کرد: طرح غنیسازی اوقات فراغت تابستانی از چهارم تیرماه امسال با نقشآفرینی روحانیان مبلغ بومی و اعزامی از قم و مشهد آغاز و امروز به کار خود پایان داد.
