به گزارش خبرنگار مهر، اوایل تیرماه بود که ترکیب تیم ملی وزنه برداری ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اعلام و از بین این نفرات، یک ملی پوش به عنوان وزنه‌بردار ذخیره معرفی شد. بدین ترتیب مجید عسگری در دسته ۶۹ کیلوگرم به عنوان نفر ذخیره به ترکیب تیم ملی وزنه برداری پیوست و نامش در لیست مسافران بازیهای آسیایی قرار گرفت.

به همین دلیل مجید عسگری با توجه به اعلام نامش به عنوان نفر ذخیره دلیلی برای پشت سر گذاشتن تمرینات سنگین و ویژه نمی دید و در این مدت از شرایط جسمی ایده آل و قابل قبول فاصله گرفت. اما در فاصله دو هفته تا آغاز رقابت‌های وزنه برداری بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا ، مسئولان کمیته برگزاری با تغییر در اوزان این مسابقات تصمیم گرفتند تا تیم های شرکت کننده با ۸ وزنه بردار در این رقابتها حاضر شوند.

در حالی که پیش از این قرار بود هر تیم با ۷ وزنه بردار در بازی های آسیایی حاضر شوند. بدین ترتیب مجید عسگری که در لیست ذخیره تیم ملی حضور داشت به عنوان هشتمین ملی پوش در جاکارتا به روی تخته خواهد رفت.

اما نکته اینجاست که عسگری به دلیل دوری از تمرینات از آن آمادگی روحی و جسمی لازم برای وزنه زدن در بازیهای آسیایی برخوردار نیست و همچنان بر این باور است که فدراسیون می توانسته خیلی زودتر از این ، حضورش را در ترکیب اصلی مشخص و اعلام کند.

مجید عسگری ادعا کرد به شخص مطمئن بوده که اوزان بازیهای آسیایی تغییر می‌کند و او باید مثل دیگر نفرات اصلی به روی تخته برود، اما هر بار که این موضوع را به مسئولان فدراسیون وزنه برداری اطلاع داده با بی توجهی و تاکید آنها بر ذخیره بودنش مواجه شده است!

وی در واکنش به این موضوع گفت: دو هفته بیشتر به اعزام نمانده بود که به من گفتند باید در جاکارتا به روی تخته بروم. در این مدت چه کار می توانم بکنم در حالیکه مدت زیادی را به دلیل عدم اطمینان از حضورم در بازیهای آسیایی از تمرینات سنگین و اصلی دور بودم. من سعی خودم را خواهک کرد اما وقتی که می بینم شانسی برای کسب مدال ندارم، انگیزه ام را از دست می دهم.مطمئنا اگر تکلیف مرا زودتر مشخص کرده بودند، حالا من هم یکی از شانس های اصلی کسب مدال در جاکارتا بودم، ولی با توجه به این اتفاقات نباید از من توقع زیادی داشته باشند!