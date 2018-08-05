نظام اسلامی تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی صبح یکشنبه در نشست فعالان فرهنگی اظهار داشت: نظام اسلامی علیرغم همه مشکلات و مانع تراشی های دشمنان با تیزهوشی، تدبیر، درایت و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دو کمیته قرآنی و تشکل های مردمی در ستاد دهه فجر به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شده است.

وی با بیان این که خداوند وعده نصرت الهی برای مومنین داده است، اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی با تحریم‌های ظالمانه و تهاجمات گسترده به مخالفت با نظام اسلامی برخاسته است و با تشکیل ناتوی غربی و ناتوی عربی قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی را دارد.

حجت‌الاسلام سروستانی خاطر نشان کرد: عین تدبیر این بود که نظام اسلامی برای مقابله با جبهه معاند انقلاب در بیرون از مرزهای خود به دفاع از اسلام و ارزش ها و مرزهای ایران بپردازد و همین درایت باعث زمینگیر شدن دشمن در سوریه، یمن و عراق شده است.