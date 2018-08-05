کتاب «سال های آغاز داستان کوتاه در ایران» وارد بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالگرد صدور فرمان مشروطه، کتاب «سال های آغاز داستان کوتاه در ایران» به قلم رحیم چراغی توسط انتشارات گیلکان، وارد بازار کتاب شد.

نویسنده کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کتاب سال های آغاز داستان کوتاه در ایران به شرایط شکل گیری داستان کوتاه در ایران نگاهی تازه و متفاوت دارد، اظهارکرد: در این کتاب با نگاهی دیگر به ابعاد مختلف شکل گیری داستان کوتاه در ایران باز می کند و به بررسی شرایط آن می پردازد.

رحیم چراغی به تحولات انقلاب مشروطه و تزریق فکر تازه به جامعه ایران، سال های ۱۲۸۶ تا ۱۳۰۰ اشاره و آن را سالهای شکل گیری داستان کوتاه در ایران دانست و افزود: به همین منظور کتاب تحلیلی کوتاه از شرایط منحصر به فرد دوره مشروطه با عنوان «فکر جدید» شروع می شود.

نویسنده کتاب با بیان اینکه حرکت های آغازین با دموکراسی خواهی و شکل گیری نهادهای قانونی و مدنی، با نگارش و امضای میثاقی ملی به عنوان نخستین قانون اساسی و تشکیل نخستین پارلمان در تاریخ ایران با رجوع به آرای مردم شکل گرفت، گفت: در همین دوره به شکل گیری برخی از تشکل های صنفی و احزاب سیاسی نیز مواجه می شویم.

وی با اشاره به اینکه در ادامه شاهد راه اندازی مطبوعات آزاد در نقاط مختلف ایران و به مرور انتشار نخستین نمونه های شعر نو و داستان کوتاه بوده ایم، ادامه داد: دلیل طرح این موضوع در کتاب این است که با رواج فکر جدید بسیاری از حرکت ها و گونه های تازه و متنوع در جامعه و فرهنگ ما شکل گرفت.

پژوهشگر گیلانی با بیان اینکه داستان های علی - عمو در نخستین نشریه گیلان «خیرالکلام» و در سال های ۱۲۸۸ و ۱۲۸۹ خورشیدی منتشر شده است، یادآورشد: تلاش شده در این کتاب به پازل شکل گیری داستان کوتاه در آثار جمال زاده، دهخدا، افصح المتکلمین، کریم کشاورز و سایر نویسندگان بپردازیم.

چراغی با اشاره به شرایط شکل گیری داستان های کوتاه در جریان تحولات مشروطه خواهی در گیلان، تصریح کرد: این اثر حاصل ۲۰سال پژوهش در داستان های علی - عمو و سال های آغاز داستان کوتاه در ایران است که با مراجعه به بسیاری از منابع دست اول در همان دوره نوشته شده و به بررسی شرایط شکل گیری آنها پرداخته است.

وی ادامه داد: این اثر کمتر به نقد داستان های علی -عمو می پردازد و به عنوان اثری در حوزه پژوهش ادبی و داستانی انجام گرفته و می تواند در بررسی های پژوهشگران ادبیات داستانی و تاریخ نگاران انقلاب مشروطه مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از عناوین این اثر پژوهشی شامل از دیپلمه های اداره چانچو کشان و روزنامه نگار، داستان نویسی در خیر الکلام پیش از آغاز رسمی داستان نویسی در ایران، مرده ریگ عمو (در سه بخش)، اهمیت واژه ها و امکانات زبان مردم کوچه و بازار در داستان های علی عمو، روند طولانی تغییرات از عمو تا امروز و سایر موارد است.

چاپ اول کتاب «سال های آغاز داستان کوتاه در ایران» در ۳۰۰نسخه و به قیمت ۲۰۰۰۰ تومان از سوی انتشارات گیلکان در مرداد ۱۳۹۷ وارد بازار کتاب شده است.

تاکنون از رحیم چراغی شاعر و پژوهشگر، بیش از ۲۵ جلد کتاب در حوزه های مختلف از اساطیر و افسانه ها و شاهنامه، گیلان شناسی و مردم شناسی و شعر منتشر شده است. از آخرین کتاب های پژوهشگر سال های آغاز داستان کوتاه در ایران، کتاب های متفاوت زندگی در قلمرو اساطیر (از مارلیک تا شاهنامه و افسانه ها) و جشن نامه م. پ.جکتاجی در بیشتر از ۱۱۵۰ صفحه است.