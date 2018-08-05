تصمیم نهایی برای انتخاب «محمد صابر اسماعیل» گرفته نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد تودی، «سعدی احمد بیره» سخنگو و عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان به اظهار نظر اخیر اعضای این حزب مبنی بر اینکه «محمد صابر اسماعیل» به عنوان گزینه ریاست جمهوری عراق از سوی اتحادیه میهنی کردستان معرفی خواهد شد، واکنش نشان داد.

ضمن تأیید اینکه اسماعیل یکی از گزینه های اتحادیه میهنی کردستان است تأکید کرد که «فواد معصوم» هنوز شانس این را دارد که برای یک دوره دیگر هم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و تأکید کرد که تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان و شورای رهبری این حزب است.

پیشتر «عزت صابر» برادر محمد صابر اسماعیل و عضو پارلمان اقلیم کردستان از اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرده بود که شورای مرکزی این حزب محمد صابر اسماعیل را به عنوان گزینه ریاست جمهوری عراق معرفی کرده است.

در سهم بندی های سیاسی عراق، کرسی ریاست جمهوری این کشور متعلق به اتحادیه میهنی کردستان است. بعد از سقوط صدام «غازی عجیل الیاور» رئیس جمهور عراق بود و پس از او «جلال طالبانی» به عنوان اولین رئیس جمهور کُرد انتخاب شده بود. اکنون نیز فواد معصوم ۸۰ ساله ریاست جمهوری عراق را برعهده دارد.