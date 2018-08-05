جایگاه چهارم کردستان در دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، جلال قلعه شاخانی، گفت: «جشنواره موسیقی جوان» از معدود فستیوال‌هایی است که علاوه بر جذابیت‌های اجرایی‌اش، توانسته بهترین موسیقیدانان جوان کشور را در جریان رقابتی نزدیک قرار دهد تا فعالیت هنری‌شان را با سایرین در محک سنجش قرار دهند.

وی، با بیان اینکه دوازدهمین دوره این جشنواره مرداد جاری برگزار می شود، عنوان کرد: طبق اعلام تارنمای «جشنواره موسیقی جوان»، بیش از هزار و ۶۰۰ اثر از کل کشور در سه بخش موسیقی ردیف دستگاهی، کلاسیک و نواحی جهت رقابت به دبیرخانه این جشنواره ارایه شده‌اند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهارداشت: پس از داوری آثار ارسالی توسط داوران مطرح کشور، بیش از ٦٠٠ اثر به عنوان آثار برگزیده جهت حضور در مرحله نهایی این جشنواره انتخاب شده‌اند که از این تعداد ٣٤٠ هنرمند در بخش موسیقی دستگاهی و کلاسیک و ٢٦٥ هنرمند در حوزه موسیقی نواحی به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

وی، با بیان اینکه هنرمندان استان های تهران و اصفهان با بیشترین اثر پذیرفته شده در جایگاه های اول و دوم این جشنواره قرار گرفته اند، افزود: از نکات مثبت این جشنواره برای استان، رشد قابل توجه برگزیدگان استان کردستان است که با ١٦ نماینده، بالاتر از استان‌هایی چون آذربایجان شرقی، مازندران و فارس در رتبه چهارم این جدول ایستاده است.

قلعه شاخانی با اشاره به اسامی راه یافتگان به مرحلۀ نهایی دوازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان بیان کرد: کارن احمدی در بخش حفظ کل ردیف، ساسان زندکریمی در بخش ویژه موسیقی دستگاهی، فرداد سعیدی، در بخش تار گروه سنی الف ۲، کارن احمدی، آروین صیدی و آروین زندکریمی در بخش ساز سنتور گروه سنی الف ۱، فردین محمدی نژاد در بخش ساز سنتور گروه سنی الف ۲، آرین محمدی در بخش ساز تنبک گروه سنی الف ۲، ماردین نیچی در بخش ساز گیتار گروه سنی الف، آران حسن زاده و محمد مرادی در بخش ساز دف گروه سنی الف، سعید فرزانگان در بخش ساز دف گروه سنی ب، آرمین حسن نژاد، فرید زندی، امیرمحمد شریفی و عرفان مرادی در بخش ساز دف گروه سنی ج در بخش پایانی جشنواره موسیقی جوان رقابت می کنند.

وی پارسا احمدزاده در بخشساز نرمه نای کوردی گروه سنی الف، فواد استاد قادری برده زرد در بخش آواز کردی گروه سنی الف، جبریئل تخت فیروزه در بخش آواز کردی گروه سنی ج، پارسا احمدزاده، کیانوش شهسواری و آلان فاروقی در بخش ضرب کردی گروه سنی الف، محراب قیطاسی در بخش ضرب کردی گروه سنی ب، آلان فاروقی در بخش دُهُل کردی گروه سنی الف، محراب قیطاسی در بخش دُهُل کردی گروه سنی ب، پارسا احمدزاده در بخش ساز دوزله گروه سنی الف، فرهاد سلیمانی در بخش ساز دوزله گروه سنی ج، پارسا احمدزاده در بخش سُرنا کردی گروه سنی الف، محراب قیطاسی در بخش ساز سُرنا کردی گروه سنی ب از دیگر راه یافته گان به مرحله نهایی دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اعلام کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه جشنواره موسیقی محلی برای شناسایی موسیقیدانان جوان است، اضافه کرد: بر این اساس، هنرمندان نوجوان و جوان موسیقی کشور با راه‌یابی به مرحلۀ نهایی طی روزهای برگزاری جشنواره در حضور هیئت داوران به اجرا خواهند پرداخت.

قلعه شاخانی بیان کرد: دوازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی و با مشارکت گسترده استادان برجسته موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران، با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دفتر موسیقی، بنیاد رودکی و فرهنگسرای نیاوران از ۲۲ مردادماه تا ۱۸ شهریورماه سال جاری در تهران برگزار می شود.