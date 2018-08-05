به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خرمی شریف پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت صدور مجوز برج باغ در شمال تهران اظهار داشت: بخشی از این پرونده ها از ۲ الی ۳ سال گذشته در جریان بوده و برای آنها دستور نقشه صادر و نقشه های ساختمانی آنها ارائه و فیش عوارض آنها نیز پرداخت شده است.

خرمی شریف در ادامه با اشاره به اینکه این پرونده ها هم اکنون به مرحله صدور پروانه رسیده اند افزود: اخیرا شورای شهر مجوز آنها را صادر کرده است و اقداماتی که در گذشته صورت است توسط قانون قبل از ۹ اردیبهشت ماه انجام شده است و حقوقی را برای مالکین و شهروندان در نظر گرفته است و هم اکنون این پرونده متوقف شده تا شورای شهر تصمیم جدید ی را اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه به محض تشخیص کمیسیون ماده ۷ مبنی بر احداث برج باغ هیچ اقدامی صورت نمی گیرد تا توسط شورای شهر تصویب و اعلام شود بیان داشت: البته شهروندان مجاز هستند به هر مرجعی که بالاتر از شهرداری است مثل شورای شهر، مرجع قضایی، دیوان عدالت اداری مراجعه کنند و وقتی طرح شکایت می شود در آن مراجع صدور رای می شود و لذا اعلام می کنیم که در این زمینه ۱۳۰ پرونده احداث برج باغ در شمال تهران متوقف شده است.