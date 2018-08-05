کارشکنی تیم اقتصادی دولت در حوزه سلامت/انتقاد از افزایش تعرفه ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شهریاری روز یکشنبه در مراسم رونمایی از سامانه ۱۶۶۶ بیمه سلامت گفت: یکی از ویژگی هایی که ما ایرانی ها داریم این است که آرزوهایمان را به صورت قانون درمی آوریم، بدون اینکه منابع مالی و مدیریت اجرایی در مسیر قانون را مورد توجه قرار دهیم به همین دلیل است که فقط ۲۵ تا ۳۰ درصد قوانینی که تعریف شده اند به مرحله اجرا رسیده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم، افزود: هدف این طرح حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر جامعه بود که بتوانند با داشتن دفترچه به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند و خوشبختانه در سه سال اول اجرا با تخصیص منابع مالی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود، شاهد رضایتمندی مردم از اجرای طرح تحول سلامت بودیم.

شهریاری ادامه داد: اما اشکالی که در مسیر اجرای این طرح به وجود آمد این است که تیم اقتصادی دولت با وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت نه تنها همراهی نکرد، بلکه بعضا شاهد کارشکنی آنها نیز بودیم به طوری که منابع لازم را در اختیار وزارت بهداشت و بیمه سلامت قرار ندادند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: تنها چیزی که در حوزه سلامت برای مردم محروم و اقشار آسیب پذیر قابل لمس بود، بیمه سلامت ایرانیان بود که به نظر بنده حتی می شد با آن بهره برداری سیاسی داشت اما بعد از انتخابات و به علت کمبود منابع، این بیمه دچار مشکل شده است.

شهریاری در عین حال مشکل اصلی در حوزه سلامت را نحوه هزینه کرد منابع عنوان کرد و گفت: البته منابع مالی حوزه سلامت با توجه به منابع مالی دولت خیلی کم نیست، بلکه می بایست به درستی مدیریت و هزینه شود.

وی با اشاره به اقدامات مجلس در راستای تامین منابع مالی بیمه سلامت افزود: ما ۴۷۵۰ میلیارد تومان اوراق برای بیمه سلامت تصویب کردیم که تاکنون فقط هزار میلیارد آن تخصیص داده شده است که البته اوراق در حوزه سلامت کارساز نیست و مشتری ندارد.

شهریاری از مدیران سازمان بیمه سلامت خواستار نظارت جدی تر بر هزینه کرد منابع مالی شد و گفت: وقتی نسخه ها الکترونیکی شود می توان بر ویزیت پزشکان نیز نظارت داشت.

وی، خواستار رفتار صادقانه با مردم شد و گفت: مردم باید در چارچوب قانون از مسئولان مطالبه گری کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از افزایش هزینه های خدمات سرپایی اظهارداشت: متاسفانه در بخش سرپایی بعضا تعرفه ها به شکلی بالا رفت که اصلا ضرورتی نداشت، زیرا برخی مردم با یارانه زندگی می کنند و نباید ما طوری رفتار کنیم که احساس بدی در جامعه شکل بگیرد.

وی، علت اصلی نارضایتی مردم را تشدید اختلاف طبقاتی در جامعه عنوان کرد و گفت: سازمان بیمه سلامت باید به جای کاهش خدمات، هزینه ها را مدیریت کند.