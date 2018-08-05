به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عدل هاشمی‌پور نماینده مردم یاسوج در نطق میان دستور گفت: عده‌ای با حرف هایشان به ترامپ کمک می‌کنند، امروز ترامپ جدایی بین ما را می‌خواهد که به صلاح مملکت نیست.

وی خطاب به علی مطهری نایب رئیس مجلس گفت: آقای مطهری اگر پدرتان در قید حیات بودند از شما برائت می‌جستند.

هاشمی پور ادامه داد: ۴۰ سال است که دشمنی آمریکایی‌ها را تجربه کرده ایم و ملت ایران علیرغم مشکلات از نظام و رهبری انقلاب دفاع کرده است.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی دادامه داد: آیا زمانی را در ۴۰ سال گذشته سراغ دارید که مردم تا این حد در تنگنا بوده باشند؟ چه اتفاقی باید بیفتد که آقای روحانی متوجه شود اکثریت کابینه اش ناکارآمد هستند.

وی تاکید کرد: مدیران دولت تدبیر و امید آنقدر که به دنبال مسائل سیاسی و جناحی چپ و راست هستند، به دنبال حل مشکلات مردم نیستند.

هاشمی پور خطاب به رئیس جمهور گفت: آیا متوجه نارضایتی های گسترده مردم ناشی از نوسانات بازار ارز هستید؟ دشمنان در تلاشند تا یاس و ناامیدی را در میان ملت ایران به وجود آورند. تنها مساله‌ای که موجب ناراحتی مردم شده، تبعیض‌ها و عدم پاسخگویی مدیران است.

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را فرصت مناسبی خواند که روحانی عملکرد خود را تشریح کند.

وی تصریح کرد: باید رئیس جمهور از نیروهای متعهد و مومن استفاده می‌کرد، آیا زمان آن فرا نرسیده که از همه استعدادها و ظرفیت‌ها فارغ از مسائل سیاسی و جناحی استفاده کنیم و توانمندی سپاه پاسداران را برای توسعه مناطق محروم به کار گیریم؟