بازپس گیری ۳۸ پایگاه مدیریت بحران از نهادهای مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی ماه های گذشته ۱۵ پروژه کوتاه مدت و ۱۹ پروژه بلند مدت در سازمان مدیریت بحران شهر تهران احصاء شده است، گفت: این پروژه ها به روسای قوای سه گانه ابلاغ شده است. این درحالی است که بافت فرسوده نیز در آن ها گنجانده شده و قول تصویب این پروژه ها به ما داده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تمام سوله های مدیریت بحران شهر تهران بازپس گیری شده یا خیر، خاطرنشان کرد: تعدادی از این سوله ها به ورزش بانوان اختصاص دارد که تعیین جایگزین آن برای انتقال در برنامه های شهرداری تهران قرار دارد. همچنین ۵۶ سوله در اختیار سازمان ورزش شهرداری تهران قرار دارد که باید به مرور به این سازمان بازگردد.

صادقی یادآور شد: در گذشته استفاده از این سوله ها براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران چندمنظوره بود که اواخر سال ۹۵ طبق مصوبه شورای شهر این استفاده تک منظوره شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کمبودهای شهر در زمینه مقابله با حوادث طبیعی در قالب یک سامانه رصد می شود.

صادقی با تاکید بر اینکه مدیریت بحران یکی از دغدغه‌های اساسی شورای شهر است، افزود: محلات شهر تهران براساس تحقیقی تعیین ریسک شده‌اند. ما اعتقاد داریم که میزان خطر در محلات مختلف متعدد بوده و نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای همه بپیچیم این طرح به صورت پایلوت در ۱۲ محله از ۱۲ منطقه تهران صورت گرفته است و نقشه ریسک آنها براساس یک مدل علمی و براساس ۳۸ شاخص تهیه شده‌اند.

وی ادامه داد: تا پایان ۶ ماهه اول ۳۵۴ محله دارای ۳۵۴ نقشه ریسک متعلق به خود خواهد بود تا برای هر محله پاسخ مخصوص به خودش را داشته باشیم.

صادقی در خصوص این شاخص‌ها تصریح کرد: میزان آسیب‌پذیری جمعیت، آسیب‌پذیری اجتماعی و اقتصادی، ‌ آسیب‌پذیری زیرساخت لرزه‌ای و آسیب‌پذیری دسترسی‌ها جزو شاخص‌هایی است که برای تعیین ریسک‌پذیری مناطق از آنها استفاده می‌کنیم. زمان آماده شدن این نقشه‌ها با حضور خبرنگاران رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که تهران را به مخاطراتی تهدید می‌کند، افزود: سال گذشته مطالعات دانشگاهی در این خصوص صورت گرفت که این مطالعه با کمک قرارگاه ثارالله و یک مرکز مطالعاتی به انجام رسید. براساس این مطالعه تمام حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که در پنج سال گذشته در تهران رخ داده است شناسایی و تحلیل شد. در این لیست از سیل و زلزله گرفته تا پیدا شدن پوکه‌های انفجاری جنگ جهانی دوم هم وجود داشت. براساس این مطالعه ۴۸ مخاطره در سطح تهران شناسایی شدند.