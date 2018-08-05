اجرای ۶ نمایش خارجی در جشنواره نمایش عروسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک، در این دوره از جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک نمایشهایی از کشورهای فرانسه، هلند، کروواسی، افغانستان و تایوان اجرا خواهند داشت که از میان آنها کشور فرانسه با ۲ نمایش متفاوت از ۲ گروه نمایشی مختلف، حضور دارد.
نمایش «پادشاه سرگردان» به نویسندگی و کارگردانی ژان باتیست پوش و «نمایش کوچکی از پایان دنیا» به نویسندگی لارن کاییون، ازکیل گارسیا - رومئو و کارگردانی ازکیل گارسیا - رومئو نمایشهایی هستند که از فرانسه مهمان این دوره از جشنواره اند.
«اگزوویا» به نویسندگی و کارگردانی شارلوت پوییجک - جولن از کشور هلند، دیگر نمایشی است که در این دوره از جشنواره به صحنه میرود.
کشور کرواسی هم با نمایشی با نام «واندالاواندا» به نویسندگی جلنا توندینی و کارگردانی مورانا دولنک دیگر مهمان خارجی جشنواره هفدهم نمایش عروسکی است. همچنانکه تایوان با نمایش «سفر به غرب: آشوب در قصر شیشه ای» به نویسندگی چیه - شنگ وو و کارگردانی یانگ - چین لین در جشنواره حضور دارد.
«سیه موی و جلالی» به نویسندگی و کارگردانی کاوه آیریک از افغانستان نیز دیگر نمایش آسیایی است که در بخش بینالملل جشنواره امسال اجرا خواهد داشت.
هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور ماه برگزار میشود.
