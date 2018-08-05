۴میلیون قطعه ماهی زینتی در واحدهای تکثیر وپرورش آبیک تولید می شود

بیژن لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر پانزده واحد تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آب شیرین در این شهرستان فعالیت می‌کنند که از این تعداد سه واحد به صورت کارگاه های مستقل تولیدی و مابقی به در قالب مشاغل خانگی فعال هستند.

وی افزود: وجود شرایط مناسب برای تولید ماهیان زینتی مانند وجود نیروی کارشناسی خبره در زمینه آّبزی پروری در سطح شهرستان، بهره مندی بهره برداران از آموزش های ترویجی در خصوص تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و همچنین فراهم بودن شرایط مناسب فروش از جمله نزدیکی به پایتخت و بازار مصرف مساعد؛ بستر مناسبی برای پرورش دهندگان ماهیان زینتی در این شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل مناسب شهرستان آبیک در زمینه پرورش ماهیان زینتی گفت : این شهرستان در سال گذشته با تولید چهار میلیون و یکصد هزار قطعه انواع ماهیان زینتی توانسته رتبه و جایگاه مناسبی را در سطح استان به خود اختصاص دهد.

لطفی تصریح کرد : از آنجایی که تکثیر و پرورش ماهیان زینتی یکی از فعالیت هایی است که در منازل مسکونی نیز امکان پذیرمی باشد و در این زمینه مجوزهای لازم برای فعالیت صادر می شود.

وی اضافه کرد: این شاخه از شیلات و آبزی پروری می­تواند یکی از زمینه های مهم اشتغالزایی در مناطق روستایی و شهری باشد که امروزه نیز سهم قابل توجهی از تولید ناخالص بخش کشاورزی در برخی از کشورها نتیجه تکثیر و پرورش و تجارت اینگونه آبزیان است.

وی یاد آور شد: تکثیر و پرورش ماهیان زینتی ضمن نیاز به سرمایه کم و فضای کوچک جهت فعالیت، زمینه اشتغال جوانان و زنان روستایی را نیز فراهم می کند به طوری که در هر کارگاه کوچک پرورش ماهی زینتی دست کم دو نفر به صورت مستقیم و دو نفر بصورت غیر مستقیم مشغول به کار می شوند.