آدرس گذاری ملی از طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیخ پور معاون فرماندار ویژه مرند امروز در جلسه هماهنگی پست که با حضور معاون اداره کل پست استان آذربایجان شرقی برگزار شد، ابراز داشت: طرح آدرس گذاری ملی یکی از طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی دولت است که هرگونه اطلاعات پیرامون کوچه و ساختمان در این برنامه ثبت می شود که در شرایط بحرانی و غیربحرانی قابل استفاده است.

وی افزود: در شهرهایی که کدگذاری و پلاک کوبی اجرا شده، اجرای طرح آدرس گذاری ملی هموارتر می شود، اما پلاک کوبی در شهرها و روستاهای شهرستان مرند عملی نشده است.

شیخ پور با اشاره به صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با اجرای این طرح خاطرنشان کرد: این طرح هویت فردی، هویت مکانی و تراکنش های مالی را تبیین می کند.

معاون فرماندار ویژه مرند خواستار عدم واگذاری اجرای این طرح به بخش خصوصی شد و اظهار داشت: در تمامی طرح های اجرا شده تاکنون توسط بخش خصوصی، به صورت ناقص اجرایی شده که عدم اعتماد مردم را به دنبال داشته است.

همچنین اکبر یحیوی رئیس شورای اسلامی شهر مرند با انتقاد از عدم واگذاری اجرای این طرح به بخش خصوصی گفت: دولت باید مدیریت کننده و ناظر باشد و اجرای طرح به بخش خصوصی واگذار شود چرا که کم هزینه تر است.