۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

ستاد عتبات دانشگاهیان اعلام کرد:

امروز آخرین فرصت ثبت نام عتبات دانشگاهیان

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد: دانشگاهیان تا ساعت ۲۴ امروز برای ثبت نام نوزدهمین دوره از عتبات دانشگاهیان فرصت دارند و این فرصت تمدید نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد: ثبت نام نوزدهمین دوره از عتبات؛ ویژه دانشگاهیان سراسر کشور از ۷ مرداد ماه در سایت لبیک به نشانیwww.labbayk.ir  آغاز شده و تا امروز یکشنبه  ۱۴ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، این ثبت نام شامل دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، دانشگاه های علمی کاربردی، دانشگاه های نظامی و ... در سراسر کشور می شود.

اساتید دانشگاه ها، دختران مجرد، پسران دانشجو، متاهلین و کارمندان دانشگاه ها می توانند در عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند.

متقاضیان فقط تا ساعت ۲۴ امروز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه، برای ثبت نام در نوزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان فرصت دارند و این زمان تمدید نخواهد شد. علاقمندان باید در فرصت باقیمانده برای ثبت نام اقدام کنند.

زهرا سیفی

