به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، رضا نصیری درخصوص برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در فصل تابستان گفت: یک بسته فرهنگی در حوزه نخبه پروری سیاسی و فرهنگی توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی آماده و در این خصوص از لحاظ محتوایی و اجرایی کارهای لازم صورت گرفته است.

وی افزود: یکی از برنامه های اصلی دانشگاه آزاد اسلامی، اردوی معرفتی رضوی در مشهد مقدس است که به مدت ۲۰ روز با برنامه های متنوع در حوزه ارتقا معرفت دینی دانشجویان برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این اردو دارای دو بخش است که بخش اول به مدت ۱۰ روز در واحد نیشابور و بخش دوم نیز به مدت ۱۰ روز در واحد مشهد برگزار خواهد شد.

نصیری با اشاره به برنامه هیات های دانشجویی، تاکیدکرد: در آستانه ماه محرم به مدت ۵ شبانه روز مسئولان و اعضای فعال هیات های دانشجویی در سراسر کشور در زنجان گرد هم می آیند و ابعاد مختلف یک هیات در تراز انقلاب اسلامی مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: برنامه بعدی دانشگاه در نجف آباد و در حوزه کانون های دانشجویی است که دهه اول شهریور برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: همچنین کانون های تراز انقلاب اسلامی و هر کانونی که در حوزه فرهنگ و هنر و ادبیات، حرفی برای گفتن داشته باشد در واحد نجف آباد می توانند اقدامات خود را ارائه دهند.

نصیری گفت: برنامه بعدی در حوزه نشریات دانشجویی است به نحوی که جشنواره نشریات دانشجویی و دوره آموزشی نشریات دانشجویی را در پیش داریم که ۱۰ تا ۱۶ شهریور ماه در شهرکرد برگزار خواهد شد.