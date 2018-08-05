جایزه ویژه فرج الله سلحشور اهدا می شود/ گروه شیرازی محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» با حضور کوروش زارعی رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، حمید نیلی دبیر هنری جشنواره و علی هوشمند مدیر حوزه هنری قزوین و دبیر اجرایی جشنواره سیزدهم «بچه های مسجد» در حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این نشست حمید نیلی به ارائه گزارشی از روند شکل گیری سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» پرداخت و گفت: بعد از پایان جشنواره دوازدهم فراخوان دوره سیزدهم آماده و منتشر شد. شروطی که طی تصمیم شورای سیاستگذاری در فرخوان درج شده بود، تک جنسیتی بودن، ساده و قابل اجرا بودن در فضای مساجد و همچنین اجرا در هفته انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: حدود ۵۷ اثر برای حضور در جشنواره سیزدهم «بچه های مسجد» اعلام آمادگی کردند که از میان ۱۲ اثر از ۱۱ استان در جشنواره پذیرفته شدند. امسال هم کارگاه آموزشی برگزار می کنیم که این کارگاه ها توسط کوروش سلیمانی و علی سلیمانی که به همراه سیدحسین فدایی حسین داوران جشنواره هستند، برگزار می شود. همچنین در سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» از سیدمهدی متوسلی و محمد ساربان قدردانی می شود.

سپس علی هوشمند نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص برگزار جشنواره در شهر قزوین و به میزبانی حوزه هنری استان قزوین پرداخت و گفت: این جشنواره از ۱۶ تا ۱۹ در شهر قزوین برگزار می شود و مراسم افتتاحیه را در مزار شهدا ترتیب داده ایم. همچنین برنامه ای با عنوان «شب خاطره» را در جشنواره داریم که شامل تجلیل از خانواده ۱۳ شهید تئاتر است که در خانه شهید بابایی برگزار می شود که به نوعی افتتاح این مکان به عنوان مکان دائمی جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» است.

دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» با اشاره به میزبانی ۵ مسجد در شهر قزوین برای اجرای آثار نمایشی، درباره جوایز مدنظر برای این دوره از جشنواره، افزود: برای ورود به همه گروه ها مبلغ ۲ میلیون تومان و همچنین به مساجد آن ها مبلغ ۱ میلیون تومان پرداخت می شود. ما در این دوره از جشنواره جایزه ویژه مرحوم فرج الله سلحشور را داریم که به گروه برتر اهدا می شود و شامل مبلغ ۵ میلیون تومان و سردیس فرج الله سلحشور است. به گروه های اول تا سوم هم به ترتیب ۴، ۳ و ۲ میلیون تومان پرداخت می شود.

در ادامه این نشست کوروش زارعی نیز با بیان اینکه سال گذشته جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» بعد از ۲ دهه توقف برگزار شد، افزود: ما در شورای سیاستگذاری جشنواره ساختاری را تعریف کردیم و بحث گروه محوری را جشنواره تئاتر «بچه های مسجد» در اولویت خود قرار دادیم. این جشنواره حرفه ای نیست و برای گروه های آماتور شامل نوجوانان و جوانان زیر ۲۵ سال برگزار می شود.

وی تأکید کرد: اگر بحث گروه محوری را در بین بچه های تئاتر مسجد نهادینه کنیم، می توانیم نسل جدیدی را تربیت و تعریف کنیم که بدانند با داشتن گروه می توانند کارهای بزرگی را در آینده انجام دهند. جشنواره استانی بچه های مسجد برای ما مهم بود و ساختار مسابقه جشنواره را هم تغییر دادیم و از این رو به گروه های اول تا سوم جایزه می دهیم.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به جایزه ویژه فرج الله سلحشور، اظهار کرد: استاد سلحشور کار خود را از مسجد شروع کرد و جهانی شد. سردیس این هنرمند فقید به همراه جایزه نقدی در نظر گرفته شده به گروه تمام عیاری که در جشنواره حضور دارد، تعلق می گیرد.

زارعی همچنین اعلام کرد که با حضور واحد سیار صدا و سیما در مجاورت مساجدی که میزبان آثار سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» هستند، اجراها و فعالیت های این دوره از جشنواره تحت پوشش زنده رادیویی و تلویزیونی قرار می گیرد.

وی درباره دلایل حذف یک گروه شیرازی که در سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» پذیرفته شده بود، توضیح داد: حوزه هنری هر استان موظف است از گروه استان خود حمایت کند. حوزه هنری شیراز از حضور در جشنواره انصراف داد و اعلام کرد که گروه شیراز هم در جشنواره شرکت نمی کند.

رئیس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری درباره راهکاری که باید در نظر گرفت تا مدیران و مسئولان مراکز حوزه هنری نتوانند مانع حضور گروه های فعال در جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» شوند، تصریح کرد: قطعا نمی گذاریم حق هیچ گروهی ضایع شود و برای سال آینده چیدمانی را خواهیم داشت که مراکز استانی حوزه هنری باعث محرومیت حضور گروه ها در جشنواره نشوند. از سال آینده هیچ گروهی محروم نخواهد شد.

در پایان این نشست نیز سردیس فرج الله سلحشور و پوستر سیزدهمین جشنواره تئاتر مردمی «بچه های مسجد» رونمایی شد.