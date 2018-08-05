تولید نفت اوپک افزایش یافت/ونزوئلا از قافله جا ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه پلاتس از لندن، عربستان در ماه ژوئیه امسال، تولید نفت را نزدیک به بالاترین سطح تاریخ خود نگه داشت و بسیاری از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تولیدشان را به بالاترین حد در چند ماه اخیر رساندند.

طبق نظرسنجی پلاتس از مسئولان صنعت نفت، تحلیلگران و اطلاعات کشتیرانی، اوپک در ماه ژوئیه ۳۲ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه نفت در روز تولید کرد که ۳۴۰ هزار بشکه بالاتر از ماه ژوئن بود.

عربستان در این دوره روزانه ۱۰ میلیون و ۶۳۰ هزار بشکه نفت تولید کرد. کویت و امارات نیز تولید خود را به بالاترین حد از ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون رساندند.

نیجریه، عراق و الجزایر در دوره مورد بررسی تولید نفت خود را افزایش دادند.

بر اساس محاسبات پلاتس، سطح پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش عرضه نفت، اکنون ۱۰۵ درصد است، در حالی که این رقم در ماه پیش از آن، ۱۳۱ درصد بود.

در ماه ژوئن امسال، تولید نفت ونزوئلا و لیبی، دو عضو بحران‌زده اوپک، کاهش یافت.