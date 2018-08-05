اطلاع رسانی صحیح باعث توسعه وقف می شود

حجت الاسلام موسوی ظهر یکشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر استان فارس به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار، افزود: در بحث وقف و موقوفات همواره باید اطلاع رسانی شود به همین دلیل همواره ارتباطات خوبی با رسانه ها وجود داشته است.

وی ادامه داد: به خصوص خبرگزاری ها می توانند در بخش سرمایه گذاری، احیاء و... می توانند کمک کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس یادآور شد: در بحث ورود سازمان اوقاف در علم و فناوری سال گذشته موقوفه دانش سلامت کوثر ورود کرد و در بحث ایمپلنت فعالیت مناسبی داشته است.

حجت الاسلام موسوی یادآور شد: عدم اطلاع رسانی درست باعث شده بود که مردم از فعالیت های بزرگ اوقاف بی خبر باشند به همین دلیل رسانه ها باید بیشتر موضوع وقف و موقوفات و بقاع متبرکه فعالیت کنند.

وی ادامه داد: امروز شاهد هستیم علاوه بر راه اندازی مراکز درمانی خیریه، حتی اوقاف کمک های نقدی نیز انجام می دهد و حدود ۱۵۰ هزار نفر ماهیانه از این مراکز استفاده می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به اینکه مردم نباید نگران پرداخت در موقوفات باشند، گفت: هزینه هایی که از بیماران در درمانگاه پوستجی و بیمارستان نمازی دریافت می شود کاملا هزینه خرید امکانات جدید برای خدمات رسانی بیشتر می شود.